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Схопила за волосся та повалила на коліна: волинянка на зупинці побила жінку

Схопила за волосся та повалила на коліна: волинянка на зупинці побила жінку
У Рожищі судили жінку, яка влаштувала бійку у Переспі.

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пише "Район. Рожище".

Обвинувачена жінка 15 листопада 2020 року об 11 годині в селі Переспа на вулиці Ковельській підбігла до потерпілої, яка знаходилась на зупинці громадського транспорту, та використовуючи малозначний та надуманий привід, без жодних пояснень, умисно нанесла останній два удари кулаком руки в ділянку обличчя, після чого схопила останню за волосся та прикладаючи фізичну силу, повалила її на коліна та нанесла декілька ударів ногою по тілу, спричинивши фізичний біль.

Згідно висновку судово-медичного експерта потерпіла жінка отримала синця з садном на виличній ділянці голови зліва, синців з саднами в ділянці обох колінних суглобів, садна в ділянці правої гомілки, які за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена жінка свою вину не визнала і переконувала суд, що тілесні ушкодження потерпілій під час конфлікту не заподіювала.

Зрештою суд визнав жінку винною у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України, та призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 тисячі гривень.

Фото - ілюстративне

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Теги: Рожище, побиття, жінки, суд
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