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У селі поблизу Луцька завершують зводити «космічну сцену». ВІДЕО

У селі поблизу Луцька завершують зводити «космічну сцену». ВІДЕО
У селі Сирники Луцького району завершують монтаж сцени просто неба. Біля місцевого клубу зводять споруду у формі планети. Проєкт "Мистецький планетарій "Арт-пленер" допомагають реалізовувати місцеві жителі.

Про це розповіла Суспільному авторка ідеї Галина Гарбарук.

На місці майбутньої сцени вже залили фундамент. Нині волонтери зварюють металеві конструкції. Сусіди Микола Гарбарук і Дмитро Фадієвський на майданчику біля клубу працюють майже два тижні.

"Беремо з дому, хто що може. Хочемо для дітей зробити, щоб могли відпочити, провести час. Були ще інші хлопці, небайдужі, які помогли. В декого аж пухирі на руках були, бо 30 тонн піску, то є що перенести", – розповідає місцевий житель Дмитро Фадієвський.

Всередині планети планують встановити лавку. На сцені після її відкриття зможуть виступати усі охочі, каже волонтерка Галина Гарбарук. В мистецькому планетарії будуть проводити виставки, художні майстер-класи, фестивалі та виступи музичних гуртів.

Зі слів Галини Гарбарук, проєкт реалізовують за грантові кошти. Загальна вартість мистецького планетарію – майже 100 тисяч гривень.

"35 тисяч гривень ми отримали від Британської ради, 30 тисяч виділи з Луцької міської ради і 44 тисячі - з депутатського фонду", – каже жінка.

Після монтажних робіт сцену-планету пофарбують та облаштують освітлення.

Як розповіла авторка ідеї Галина Гарбарук, завершити проєкт волонтери планують до Дня Незалежності, щоб жителі та гості села святкували вже у новому мистецькому осередку.



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Теги: мистецький планетарій, Сирники, сцена просто неба
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