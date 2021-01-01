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У Рівному з вікна багатоповерхівки випав підліток з Волині

У Рівному з вікна багатоповерхівки випав підліток з Волині
Вчора, 14 серпня, у Рівному на вулиці Дубенській загинув хлопець з Волині, випавши з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

Виклик надійшов на лінію 103 о 20:48. О 20:49 виїхала бригада інтенсивної терапії Рівненської підстанції ШМД. О 20:55 медики прибули за вказаною адресою.

Біля під'їзду багатоповерхівки без ознак життя лежав хлопець. Попередньо відомо, що загиблий 2004 року народження (повних 16 років), є родом з Волинської області. Люди, які на той момент перебували на місці події, зазначили, що не знають загиблого.

Бригада «швидкої» констатувала смерть юнака.

Про подію повідомили поліцейським.

Фото - ілюстративне

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Теги: Рівне, смерть, волинянин
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