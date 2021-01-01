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Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень

Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень
З наступного тижня в Україні антициклон не даватиме особливих шансів на опади, хіба що на Заході, Сході та в Криму можливі локальні грозові дощі.

Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

"Ці місцеві опади можуть бути благодатними, освіжаючими, а можуть на невеликій локації різко вилитися зливою непоганою", - зауважила синоптик.

За її словами, спека в понеділок домінуватиме. У більшості областей України очікується впродовж дня +28+32 градуси. У вівторок-середу спека втримається та ще й посилиться, проте в західних областях інша повітряна маса знизить температуру повітря до +23+28 градусів.

"Масштабніше послаблення спеки припадає, за попередніми прогнозами, на 19-те серпня, якраз на Спаса. І дощі принесе атмосферний фронт ввечері 18-го серпня та вночі 19-го серпня", - підрезюмувала Наталка Діденко.

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Теги: погода, Україна, прогноз
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