Синоптик озвучила прогноз погоди на наступний тиждень

З наступного тижня в Україні антициклон не даватиме особливих шансів на опади, хіба що на Заході, Сході та в Криму можливі локальні грозові дощі.Про це написала на своїй сторінці у фейсбуці синоптик"Ці місцеві опади можуть бути благодатними, освіжаючими, а можуть на невеликій локації різко вилитися зливою непоганою", - зауважила синоптик.За її словами, спека в понеділок домінуватиме. У більшості областей України очікується впродовж дня +28+32 градуси. У вівторок-середу спека втримається та ще й посилиться, проте в західних областях інша повітряна маса знизить температуру повітря до +23+28 градусів."Масштабніше послаблення спеки припадає, за попередніми прогнозами, на 19-те серпня, якраз на Спаса. І дощі принесе атмосферний фронт ввечері 18-го серпня та вночі 19-го серпня", - підрезюмувала Наталка Діденко.