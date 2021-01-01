Польща продасть Україні понад мільйон доз вакцини проти коронавірусу
Сьогодні, 18:39
У серпні Польща надішле в Україну першу партію вакцини проти COVID-19 фірми AstraZeneca. Україна отримає загалом 1,2 мільйона вакцин у серпні надійде 650 тисяч.
Про це пояснює віцеміністр здоров’я Польщі Вальдемар Краска, пише "Польське радіо".
«Ми вчора розмовляли з послом України у Польщі, котрий висловив велике зацікавлення вакцинами. В Україні досі бракує вакцин, ітам є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Отже, ми хочемо надіслати в Україну вакцини, які зберігаються на складі», - сказав віцеміністр здоров'я у розмові з радіостанцією RMF FM.
Як наголосив віцеміністр Краска, Польща продасть Україні вакцини.
"Загалом Польща має 8,6 мільйона вакцин, препарати із коротшим терміном придатності будуть передані Україні", - сказав політик.
Віцеміністр додав, що рішення про подальший перепродаж вакцин будуть прийматися з думкою про те, щоби препарати не марнувалися.
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Про це пояснює віцеміністр здоров’я Польщі Вальдемар Краска, пише "Польське радіо".
«Ми вчора розмовляли з послом України у Польщі, котрий висловив велике зацікавлення вакцинами. В Україні досі бракує вакцин, ітам є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Отже, ми хочемо надіслати в Україну вакцини, які зберігаються на складі», - сказав віцеміністр здоров'я у розмові з радіостанцією RMF FM.
Як наголосив віцеміністр Краска, Польща продасть Україні вакцини.
"Загалом Польща має 8,6 мільйона вакцин, препарати із коротшим терміном придатності будуть передані Україні", - сказав політик.
Віцеміністр додав, що рішення про подальший перепродаж вакцин будуть прийматися з думкою про те, щоби препарати не марнувалися.
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