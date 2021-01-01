Польща продасть Україні понад мільйон доз вакцини проти коронавірусу





Про це пояснює віцеміністр здоров’я Польщі Вальдемар Краска, пише



«Ми вчора розмовляли з послом України у Польщі, котрий висловив велике зацікавлення вакцинами. В Україні досі бракує вакцин, ітам є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Отже, ми хочемо надіслати в Україну вакцини, які зберігаються на складі», - сказав віцеміністр здоров'я у розмові з радіостанцією RMF FM.



Як наголосив віцеміністр Краска, Польща продасть Україні вакцини.



"Загалом Польща має 8,6 мільйона вакцин, препарати із коротшим терміном придатності будуть передані Україні", - сказав політик.



Віцеміністр додав, що рішення про подальший перепродаж вакцин будуть прийматися з думкою про те, щоби препарати не марнувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У серпні Польща надішле в Україну першу партію вакцини проти COVID-19 фірми AstraZeneca. Україна отримає загалом 1,2 мільйона вакцин у серпні надійде 650 тисяч.Про це пояснює віцеміністр здоров’я Польщі, пише "Польське радіо". «Ми вчора розмовляли з послом України у Польщі, котрий висловив велике зацікавлення вакцинами. В Україні досі бракує вакцин, ітам є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Отже, ми хочемо надіслати в Україну вакцини, які зберігаються на складі», - сказав віцеміністр здоров'я у розмові з радіостанцією RMF FM.Як наголосив віцеміністр Краска, Польща продасть Україні вакцини."Загалом Польща має 8,6 мільйона вакцин, препарати із коротшим терміном придатності будуть передані Україні", - сказав політик.Віцеміністр додав, що рішення про подальший перепродаж вакцин будуть прийматися з думкою про те, щоби препарати не марнувалися.

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