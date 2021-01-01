вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Польща продасть Україні понад мільйон доз вакцини проти коронавірусу

Польща продасть Україні понад мільйон доз вакцини проти коронавірусу
У серпні Польща надішле в Україну першу партію вакцини проти COVID-19 фірми AstraZeneca. Україна отримає загалом 1,2 мільйона вакцин у серпні надійде 650 тисяч.

Про це пояснює віцеміністр здоров’я Польщі Вальдемар Краска, пише "Польське радіо".

«Ми вчора розмовляли з послом України у Польщі, котрий висловив велике зацікавлення вакцинами. В Україні досі бракує вакцин, ітам є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Отже, ми хочемо надіслати в Україну вакцини, які зберігаються на складі», - сказав віцеміністр здоров'я у розмові з радіостанцією RMF FM.

Як наголосив віцеміністр Краска, Польща продасть Україні вакцини.

"Загалом Польща має 8,6 мільйона вакцин, препарати із коротшим терміном придатності будуть передані Україні", - сказав політик.

Віцеміністр додав, що рішення про подальший перепродаж вакцин будуть прийматися з думкою про те, щоби препарати не марнувалися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, вакцина, продаж, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща продасть Україні понад мільйон доз вакцини проти коронавірусу
Сьогодні, 18:39
Назвали, які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 18:02
У Луцьку для порятунку онкохворого хлопчика терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 17:30
На Рівненщині BMW X5 злетіло з дороги: є загиблі та травмовані
Сьогодні, 16:52
Розшукують волинянина, який не повернувся додому з роботи
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу дітей
04 серпень, 09:42
У Польщі на літніх сезонних роботах зростає кількість українських вчителів У Польщі на літніх сезонних роботах зростає кількість українських вчителів
25 липень, 12:04
У 2021 році українці отримали понад 400 тисяч польських віз У 2021 році українці отримали понад 400 тисяч польських віз
24 липень, 01:13
У Польщі газова труба вбила українця У Польщі газова труба вбила українця
22 липень, 01:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща продасть Україні понад мільйон доз вакцини проти коронавірусу
Сьогодні, 18:39
 0
Назвали, які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 18:02
 0
У Луцьку для порятунку онкохворого хлопчика терміново шукають донорів крові
Сьогодні, 17:30
 0
На Рівненщині BMW X5 злетіло з дороги: є загиблі та травмовані
Сьогодні, 16:52
 0
Розшукують волинянина, який не повернувся додому з роботи
Сьогодні, 16:15
 0
Медіа
відео
1/8