Назвали, які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали. СТАТИСТИКА





Про це інформує



Загалом з початку року споживчі ціни на ринках області зросли на 5,8 %.



На що зросли ціни



Найбільше (на 7,6 %) подорожчали яйця, але у порівнянні з груднем 2020 року вони впали в ціні на 22,4 %. Також значно здорожчав цукор: в липні зафіксували підвищення на рівні 6,3 %. Загалом його ціна з початку минулого року зросла вже на 30,6 %.



Продовжує рости ціна на масло. За місяць цей продукт здорожчав на 2,7 %, від початку року на 9 %. Вартість молока зросла на 2,0 %, м’яса на 1,3 %.



Найбільше від початку року зросла вартість соняшникової олії – 49,3 %. За останній місяць ціна літра олії збільшилася на 1,2%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4 %.



Що подешевшало



Влітку на споживчому ринку суттєво подешевшали овочі, їх ціна, у порівнянні з попереднім місяцем, зменшилися на 9,5 %. Також до продуктів, які подешевшали, потрапили фрукти, безалкогольні напої, риба та рибні продукти.



В управлінні статистки повідомили про зменшення вартості одягу та взуття на 2,5 % та 5,0% відповідно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Липневі ціни на харчові продукти та безалкогольні напої на Волині, у порівнянні з попереднім місяцем, зросли на 0,1 %. Найбільше здорожчали яйця, цукор та масло.Про це інформує "Суспільне Волині" з посилання на дані Головного управління статистики у Волинській області.Загалом з початку року споживчі ціни на ринках області зросли на 5,8 %.Найбільше (на 7,6 %) подорожчали яйця, але у порівнянні з груднем 2020 року вони впали в ціні на 22,4 %. Також значно здорожчав цукор: в липні зафіксували підвищення на рівні 6,3 %. Загалом його ціна з початку минулого року зросла вже на 30,6 %.Продовжує рости ціна на масло. За місяць цей продукт здорожчав на 2,7 %, від початку року на 9 %. Вартість молока зросла на 2,0 %, м’яса на 1,3 %.Найбільше від початку року зросла вартість соняшникової олії – 49,3 %. За останній місяць ціна літра олії збільшилася на 1,2%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4 %.Влітку на споживчому ринку суттєво подешевшали овочі, їх ціна, у порівнянні з попереднім місяцем, зменшилися на 9,5 %. Також до продуктів, які подешевшали, потрапили фрукти, безалкогольні напої, риба та рибні продукти.В управлінні статистки повідомили про зменшення вартості одягу та взуття на 2,5 % та 5,0% відповідно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію