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Назвали, які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали. СТАТИСТИКА

Назвали, які продукти на Волині подорожчали, а які подешевшали. СТАТИСТИКА
Липневі ціни на харчові продукти та безалкогольні напої на Волині, у порівнянні з попереднім місяцем, зросли на 0,1 %. Найбільше здорожчали яйця, цукор та масло.

Про це інформує "Суспільне Волині" з посилання на дані Головного управління статистики у Волинській області.

Загалом з початку року споживчі ціни на ринках області зросли на 5,8 %.

На що зросли ціни

Найбільше (на 7,6 %) подорожчали яйця, але у порівнянні з груднем 2020 року вони впали в ціні на 22,4 %. Також значно здорожчав цукор: в липні зафіксували підвищення на рівні 6,3 %. Загалом його ціна з початку минулого року зросла вже на 30,6 %.

Продовжує рости ціна на масло. За місяць цей продукт здорожчав на 2,7 %, від початку року на 9 %. Вартість молока зросла на 2,0 %, м’яса на 1,3 %.

Найбільше від початку року зросла вартість соняшникової олії – 49,3 %. За останній місяць ціна літра олії збільшилася на 1,2%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4 %.

Що подешевшало

Влітку на споживчому ринку суттєво подешевшали овочі, їх ціна, у порівнянні з попереднім місяцем, зменшилися на 9,5 %. Також до продуктів, які подешевшали, потрапили фрукти, безалкогольні напої, риба та рибні продукти.

В управлінні статистки повідомили про зменшення вартості одягу та взуття на 2,5 % та 5,0% відповідно.

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Теги: ціни, липинь, Волинь, статистика
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