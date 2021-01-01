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Розшукують волинянина, який не повернувся додому з роботи

Розшукують волинянина, який не повернувся додому з роботи
Нововолинський відділ поліції розшукує безвісти зниклого волинянина Хведчука Михайла Івановича, 1984 року народження.

Про це інформує "Буг" з посиланням на місцевий відділок поліції.

Нововолинець, який проживає на вулиці Січових Стрільців, 13/2, 13-го серпня пішов з дому на роботу та до цього часу не повернувся.

Був одягнений у чорні спортивні штани та чорну кофту із сірою вставкою на грудях.

Кому відоме його місце знаходження, просять повідомте за номером 0931271036 або 102.

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Теги: розшук, Нововолинськ, чоловік
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