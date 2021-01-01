Мера Кривого Рогу знайшли мертвим: поліція повідомила деталі

Міського голову Кривого Рогувбили. Про це заявив у Facebook нардеп від ОПЗЖ"Убитий мер Кривого Рогу і голова нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов", - написав нардеп.Також Рабінович опублікував фото чоловіка, який лежить закривавлений на підлозі. Поруч - зброя.Чоловіка знайшли у будинку на порозі веранди в селі Вільне, повідомив сайт "Первый городской"Поліція підтвердила, що посадовця знайшли мертвим,Поряд з Павловим правоохоронці знайшли рушницю. Наразі на місці тривають слідчі дії.Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00.За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу - "Умисне вбивство".Президентпланує найближчим часом заслухати доповіді керівників правоохоронних органів щодо загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.Про це він повідомив у Твіттері."Жахлива новина – знайдений мертвим з вогнепальним пораненням мер Кривого Рогу Костянтин Павлов... Подію активно розслідують. На місці – поліція й усі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді", - написав глава держави.