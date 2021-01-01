Мера Кривого Рогу знайшли мертвим: поліція повідомила деталі
Сьогодні, 21:08
Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова вбили. Про це заявив у Facebook нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович.
"Убитий мер Кривого Рогу і голова нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов", - написав нардеп.
Також Рабінович опублікував фото чоловіка, який лежить закривавлений на підлозі. Поруч - зброя.
Чоловіка знайшли у будинку на порозі веранди в селі Вільне, повідомив сайт "Первый городской"
Поліція підтвердила, що посадовця знайшли мертвим,
Поряд з Павловим правоохоронці знайшли рушницю. Наразі на місці тривають слідчі дії.
Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу - "Умисне вбивство".
Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом заслухати доповіді керівників правоохоронних органів щодо загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Про це він повідомив у Твіттері.
"Жахлива новина – знайдений мертвим з вогнепальним пораненням мер Кривого Рогу Костянтин Павлов... Подію активно розслідують. На місці – поліція й усі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді", - написав глава держави.
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"Убитий мер Кривого Рогу і голова нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов", - написав нардеп.
Також Рабінович опублікував фото чоловіка, який лежить закривавлений на підлозі. Поруч - зброя.
Чоловіка знайшли у будинку на порозі веранди в селі Вільне, повідомив сайт "Первый городской"
Поліція підтвердила, що посадовця знайшли мертвим,
Поряд з Павловим правоохоронці знайшли рушницю. Наразі на місці тривають слідчі дії.
Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу - "Умисне вбивство".
Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом заслухати доповіді керівників правоохоронних органів щодо загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Про це він повідомив у Твіттері.
"Жахлива новина – знайдений мертвим з вогнепальним пораненням мер Кривого Рогу Костянтин Павлов... Подію активно розслідують. На місці – поліція й усі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді", - написав глава держави.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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