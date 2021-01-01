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Мера Кривого Рогу знайшли мертвим: поліція повідомила деталі

Мера Кривого Рогу знайшли мертвим: поліція повідомила деталі
Міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова вбили. Про це заявив у Facebook нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович.

"Убитий мер Кривого Рогу і голова нашої організації ОПЗЖ Костя Павлов", - написав нардеп.

Також Рабінович опублікував фото чоловіка, який лежить закривавлений на підлозі. Поруч - зброя.

Чоловіка знайшли у будинку на порозі веранди в селі Вільне, повідомив сайт "Первый городской"

Поліція підтвердила, що посадовця знайшли мертвим,
Поряд з Павловим правоохоронці знайшли рушницю. Наразі на місці тривають слідчі дії.

Повідомлення до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу - "Умисне вбивство".

Президент Володимир Зеленський планує найближчим часом заслухати доповіді керівників правоохоронних органів щодо загибелі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова.
Про це він повідомив у Твіттері.

"Жахлива новина – знайдений мертвим з вогнепальним пораненням мер Кривого Рогу Костянтин Павлов... Подію активно розслідують. На місці – поліція й усі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді", - написав глава держави.

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Теги: вбивство мера Кривий Ріг, Костянтин Павлов
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