Президент Афганістану подав у відставку і залишив країну
Сьогодні, 21:33
Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.
Гані залишив країну з двома соратниками - керівником адміністрації Фазл Махмудом Фазлі та радникомз нацбезпеки Хамдулли Мухібом. Про це повідомляє TOLO News.
За даними видання, Ашраф Гані вже знаходиться не в Афганістані.
15 серпня бойовики "Талібану" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані та увійшли до Кабулу.
Почалися зіткнення між талібами і урядовими силами Афганістану. Президент Афганістану заявив, що в найближчі години складе з себе повноваження.
Посольства іноземних держав в Кабулі атакували тисячі людей, які хочуть покинути країну через наступ талібів. Найбільше бажаючих отримати візу біля посольств Туреччини та Ірану.
Бойовики руху "Талібан" звільняють в'язнів з найбільшої в Афганістані в'язниці Пул-е-Чархі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Гані залишив країну з двома соратниками - керівником адміністрації Фазл Махмудом Фазлі та радникомз нацбезпеки Хамдулли Мухібом. Про це повідомляє TOLO News.
За даними видання, Ашраф Гані вже знаходиться не в Афганістані.
15 серпня бойовики "Талібану" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані та увійшли до Кабулу.
Почалися зіткнення між талібами і урядовими силами Афганістану. Президент Афганістану заявив, що в найближчі години складе з себе повноваження.
Посольства іноземних держав в Кабулі атакували тисячі людей, які хочуть покинути країну через наступ талібів. Найбільше бажаючих отримати візу біля посольств Туреччини та Ірану.
Бойовики руху "Талібан" звільняють в'язнів з найбільшої в Афганістані в'язниці Пул-е-Чархі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Президент Афганістану подав у відставку і залишив країну
Сьогодні, 21:33
Мера Кривого Рогу знайшли мертвим: поліція повідомила деталі
Сьогодні, 21:08
У маршрутках та тролейбусах Луцька назви зупинок пропонують озвучувати англійською мовою
Сьогодні, 20:41
Розшукали 6-річну дитину, яка заблукала напередодні в Карпатах
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 16 серпня
Сьогодні, 20:00