Президент Афганістану подав у відставку і залишив країну

Президент Афганістануподав у відставку і вилетів до Таджикистану.Гані залишив країну з двома соратниками - керівником адміністраціїта радникомз нацбезпеки. Про це повідомляє TOLO News.За даними видання, Ашраф Гані вже знаходиться не в Афганістані.15 серпня бойовики "Талібану" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані та увійшли до Кабулу.Почалися зіткнення між талібами і урядовими силами Афганістану. Президент Афганістану заявив, що в найближчі години складе з себе повноваження.Посольства іноземних держав в Кабулі атакували тисячі людей, які хочуть покинути країну через наступ талібів. Найбільше бажаючих отримати візу біля посольств Туреччини та Ірану.Бойовики руху "Талібан" звільняють в'язнів з найбільшої в Афганістані в'язниці Пул-е-Чархі.