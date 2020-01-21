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Президент Афганістану подав у відставку і залишив країну

Президент Афганістану подав у відставку і залишив країну
Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану.

Гані залишив країну з двома соратниками - керівником адміністрації Фазл Махмудом Фазлі та радникомз нацбезпеки Хамдулли Мухібом. Про це повідомляє TOLO News.

За даними видання, Ашраф Гані вже знаходиться не в Афганістані.

15 серпня бойовики "Талібану" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані та увійшли до Кабулу.

Почалися зіткнення між талібами і урядовими силами Афганістану. Президент Афганістану заявив, що в найближчі години складе з себе повноваження.

Посольства іноземних держав в Кабулі атакували тисячі людей, які хочуть покинути країну через наступ талібів. Найбільше бажаючих отримати візу біля посольств Туреччини та Ірану.

Бойовики руху "Талібан" звільняють в'язнів з найбільшої в Афганістані в'язниці Пул-е-Чархі.

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Теги: Афганістан, бойовики "Талібану" захопили Кабул, Гані подав у відставку
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