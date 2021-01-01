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Розшукали 6-річну дитину, яка заблукала напередодні в Карпатах

Розшукали 6-річну дитину, яка заблукала напередодні в Карпатах
Станом на 19.30 хлопчика з Коломиї, який відстав від родичів і загубився під час підйому на Говерлу, знайшли.

За інформацією КУРС хлопчика знайшли в горах, він живий.

У ДСНС повідомили, що Олексія о 19:27 знайшла група волонтерів на маршруті в сторону гори Кукул.

Також рятувальники опублікували відео першої телефонної розмови Олексія з батьками.



Нагадаємо, 14 серпня близько 19:05 під час підйому по зеленому маршруту на г. Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів в складі 6 осіб з м. Коломия відстав від групи та заблукав хлопчик (2015 р.н.). Негайно організували пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил та засобів.

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