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16 серпня на Волині: гортаючи календар

16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 16 серпня, день народження святкує директор у Волинський центр національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства Богдан Бальбуза (на фото). А також особисте свято у: фотографа Ірини Мельник, журналістки Тетяни Урбан, ексдепутат Луцької міської ради Миколи Романюка та волинського політика Адама Мартинюка.

Бажаємо їм здоров’я, енергійності, натхнення, достатку та щастя.

Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

Сьогодні, 16 серпня, у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
Не можна сваритись та лаятись;
Не можна бажати комусь зла;
Не можна ходити по росі;
Не можна мити посуд до світанку;
Не можна прибирати вдома;
Не можна займатись важкою фізичною працею.



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