Що нового у Луцьку? Огляд міських новин 9-15.08.2021*





Події, про які потрібно знати кожному в місті, щоб комфортно жити, пересуватися, працювати і відпочивати. Підбірку опублікували на



У цьому випуску:



- як ремонтують сквер біля РАЦСу, плюс - ексклюзивний коментар виконроба;



- як просувається реконструкція проспекту Волі та оновлення фасаду гімназії №4;



- у яких дворах муніципали приберуть обмежувачі руху - самовільно встановлені шлагбауми та стовпці;



- історія про героїчного сторожа луцької школи;



- та інші новини Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У підбірці - основні новини Луцька за останній тиждень 9-15 серпня 2021 року, а також проекти та плани, які впливають на життя міських мешканців.Події, про які потрібно знати кожному в місті, щоб комфортно жити, пересуватися, працювати і відпочивати. Підбірку опублікували на YouTube-каналі Будівельної компанії “Інвестор” У цьому випуску:- як ремонтують сквер біля РАЦСу, плюс - ексклюзивний коментар виконроба;- як просувається реконструкція проспекту Волі та оновлення фасаду гімназії №4;- у яких дворах муніципали приберуть обмежувачі руху - самовільно встановлені шлагбауми та стовпці;- історія про героїчного сторожа луцької школи;- та інші новини Луцька.

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