Що нового у Луцьку? Огляд міських новин 9-15.08.2021*
Сьогодні, 09:00
У підбірці - основні новини Луцька за останній тиждень 9-15 серпня 2021 року, а також проекти та плани, які впливають на життя міських мешканців.
Події, про які потрібно знати кожному в місті, щоб комфортно жити, пересуватися, працювати і відпочивати. Підбірку опублікували на YouTube-каналі Будівельної компанії “Інвестор”.
У цьому випуску:
- як ремонтують сквер біля РАЦСу, плюс - ексклюзивний коментар виконроба;
- як просувається реконструкція проспекту Волі та оновлення фасаду гімназії №4;
- у яких дворах муніципали приберуть обмежувачі руху - самовільно встановлені шлагбауми та стовпці;
- історія про героїчного сторожа луцької школи;
- та інші новини Луцька.
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Події, про які потрібно знати кожному в місті, щоб комфортно жити, пересуватися, працювати і відпочивати. Підбірку опублікували на YouTube-каналі Будівельної компанії “Інвестор”.
У цьому випуску:
- як ремонтують сквер біля РАЦСу, плюс - ексклюзивний коментар виконроба;
- як просувається реконструкція проспекту Волі та оновлення фасаду гімназії №4;
- у яких дворах муніципали приберуть обмежувачі руху - самовільно встановлені шлагбауми та стовпці;
- історія про героїчного сторожа луцької школи;
- та інші новини Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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