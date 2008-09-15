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Що нового у Луцьку? Огляд міських новин 9-15.08.2021*

Що нового у Луцьку? Огляд міських новин 9-15.08.2021*
У підбірці - основні новини Луцька за останній тиждень 9-15 серпня 2021 року, а також проекти та плани, які впливають на життя міських мешканців.

Події, про які потрібно знати кожному в місті, щоб комфортно жити, пересуватися, працювати і відпочивати. Підбірку опублікували на YouTube-каналі Будівельної компанії “Інвестор”.

У цьому випуску:

- як ремонтують сквер біля РАЦСу, плюс - ексклюзивний коментар виконроба;

- як просувається реконструкція проспекту Волі та оновлення фасаду гімназії №4;

- у яких дворах муніципали приберуть обмежувачі руху - самовільно встановлені шлагбауми та стовпці;

- історія про героїчного сторожа луцької школи;

- та інші новини Луцька.


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Теги: Інвестор, огляд новин
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