Молодіжне кредитування житла: пояснили, чи працює ще ця програма на Волині.ВІДЕО





Про це повідомив керівник молодіжної ради при Волинській ОДА Дем’ян Петрик у програмі «Актуально» на



«Я почав цікавитися цією темою, ще коли був у молодіжній раді Луцької міської ради. Це коли держава покриває частину кредиту на житло для молодих людей. Навіть є випадки, коли молодим людям дається квартира в подарунок», – пояснив він суть програми.



За словами керівника молодіжної ради, у Луцьку таких квартир виділяють 1-2 у рік.



«А черга доволі велика, бо, крім молодих людей, молодих сімей, у цю чергу вписуються і воїни АТО, і соціально незахищені верстви населення. І таких людей доволі багато, і вклинитися туди молодій людині доволі важко», – каже Дем’ян Петрик.



«Якщо мені не зраджує пам’ять, за останні 7 років тільки одна молода людина отримала квартиру за цією програмою у нас на Волині, а всі решта це були воїни АТО або інші категорії населення», – додав він.



Він запевнив, що молодіжна рада, яку він очолює, добиватиметься, щоб цих квартир було більше або щоб молодь мала якісь інші пільги.



«Щоб, наприклад, держава покривала закупівлю квартири, а не просто давала квартиру у подарунок. Бо якщо говорити про квартиру у подарунок, то їх мало, а якщо покриття якихось витрат, то вже можемо говорити про якусь більшу включеність молодих людей», – припускає він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останні 7 років на Волині тільки одна молода людина отримала квартиру за програмою молодіжного кредитування житла.Про це повідомив керівник молодіжної ради при Волинській ОДАу програмі «Актуально» на 12 каналі «Я почав цікавитися цією темою, ще коли був у молодіжній раді Луцької міської ради. Це коли держава покриває частину кредиту на житло для молодих людей. Навіть є випадки, коли молодим людям дається квартира в подарунок», – пояснив він суть програми.За словами керівника молодіжної ради, у Луцьку таких квартир виділяють 1-2 у рік.«А черга доволі велика, бо, крім молодих людей, молодих сімей, у цю чергу вписуються і воїни АТО, і соціально незахищені верстви населення. І таких людей доволі багато, і вклинитися туди молодій людині доволі важко», – каже Дем’ян Петрик.«Якщо мені не зраджує пам’ять, за останні 7 років тільки одна молода людина отримала квартиру за цією програмою у нас на Волині, а всі решта це були воїни АТО або інші категорії населення», – додав він.Він запевнив, що молодіжна рада, яку він очолює, добиватиметься, щоб цих квартир було більше або щоб молодь мала якісь інші пільги.«Щоб, наприклад, держава покривала закупівлю квартири, а не просто давала квартиру у подарунок. Бо якщо говорити про квартиру у подарунок, то їх мало, а якщо покриття якихось витрат, то вже можемо говорити про якусь більшу включеність молодих людей», – припускає він.

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