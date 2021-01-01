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Молодіжне кредитування житла: пояснили, чи працює ще ця програма на Волині.ВІДЕО

Молодіжне кредитування житла: пояснили, чи працює ще ця програма на Волині.ВІДЕО
За останні 7 років на Волині тільки одна молода людина отримала квартиру за програмою молодіжного кредитування житла.

Про це повідомив керівник молодіжної ради при Волинській ОДА Дем’ян Петрик у програмі «Актуально» на 12 каналі.

«Я почав цікавитися цією темою, ще коли був у молодіжній раді Луцької міської ради. Це коли держава покриває частину кредиту на житло для молодих людей. Навіть є випадки, коли молодим людям дається квартира в подарунок», – пояснив він суть програми.

За словами керівника молодіжної ради, у Луцьку таких квартир виділяють 1-2 у рік.

«А черга доволі велика, бо, крім молодих людей, молодих сімей, у цю чергу вписуються і воїни АТО, і соціально незахищені верстви населення. І таких людей доволі багато, і вклинитися туди молодій людині доволі важко», – каже Дем’ян Петрик.

«Якщо мені не зраджує пам’ять, за останні 7 років тільки одна молода людина отримала квартиру за цією програмою у нас на Волині, а всі решта це були воїни АТО або інші категорії населення», – додав він.

Він запевнив, що молодіжна рада, яку він очолює, добиватиметься, щоб цих квартир було більше або щоб молодь мала якісь інші пільги.

«Щоб, наприклад, держава покривала закупівлю квартири, а не просто давала квартиру у подарунок. Бо якщо говорити про квартиру у подарунок, то їх мало, а якщо покриття якихось витрат, то вже можемо говорити про якусь більшу включеність молодих людей», – припускає він.


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Теги: молодіжне кредитування житла, Петрик
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