Молодіжне кредитування житла: пояснили, чи працює ще ця програма на Волині.ВІДЕО
Сьогодні, 02:29
За останні 7 років на Волині тільки одна молода людина отримала квартиру за програмою молодіжного кредитування житла.
Про це повідомив керівник молодіжної ради при Волинській ОДА Дем’ян Петрик у програмі «Актуально» на 12 каналі.
«Я почав цікавитися цією темою, ще коли був у молодіжній раді Луцької міської ради. Це коли держава покриває частину кредиту на житло для молодих людей. Навіть є випадки, коли молодим людям дається квартира в подарунок», – пояснив він суть програми.
За словами керівника молодіжної ради, у Луцьку таких квартир виділяють 1-2 у рік.
«А черга доволі велика, бо, крім молодих людей, молодих сімей, у цю чергу вписуються і воїни АТО, і соціально незахищені верстви населення. І таких людей доволі багато, і вклинитися туди молодій людині доволі важко», – каже Дем’ян Петрик.
«Якщо мені не зраджує пам’ять, за останні 7 років тільки одна молода людина отримала квартиру за цією програмою у нас на Волині, а всі решта це були воїни АТО або інші категорії населення», – додав він.
Він запевнив, що молодіжна рада, яку він очолює, добиватиметься, щоб цих квартир було більше або щоб молодь мала якісь інші пільги.
«Щоб, наприклад, держава покривала закупівлю квартири, а не просто давала квартиру у подарунок. Бо якщо говорити про квартиру у подарунок, то їх мало, а якщо покриття якихось витрат, то вже можемо говорити про якусь більшу включеність молодих людей», – припускає він.
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Про це повідомив керівник молодіжної ради при Волинській ОДА Дем’ян Петрик у програмі «Актуально» на 12 каналі.
«Я почав цікавитися цією темою, ще коли був у молодіжній раді Луцької міської ради. Це коли держава покриває частину кредиту на житло для молодих людей. Навіть є випадки, коли молодим людям дається квартира в подарунок», – пояснив він суть програми.
За словами керівника молодіжної ради, у Луцьку таких квартир виділяють 1-2 у рік.
«А черга доволі велика, бо, крім молодих людей, молодих сімей, у цю чергу вписуються і воїни АТО, і соціально незахищені верстви населення. І таких людей доволі багато, і вклинитися туди молодій людині доволі важко», – каже Дем’ян Петрик.
«Якщо мені не зраджує пам’ять, за останні 7 років тільки одна молода людина отримала квартиру за цією програмою у нас на Волині, а всі решта це були воїни АТО або інші категорії населення», – додав він.
Він запевнив, що молодіжна рада, яку він очолює, добиватиметься, щоб цих квартир було більше або щоб молодь мала якісь інші пільги.
«Щоб, наприклад, держава покривала закупівлю квартири, а не просто давала квартиру у подарунок. Бо якщо говорити про квартиру у подарунок, то їх мало, а якщо покриття якихось витрат, то вже можемо говорити про якусь більшу включеність молодих людей», – припускає він.
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