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У Луцьку біля приміщення Нацполіції - масова бійка із стріляниною.ВІДЕО

У Луцьку біля приміщення Нацполіції - масова бійка із стріляниною.ВІДЕО
У Луцьку біля головного управління національної поліції, що на вулиці Винниченка, 11, сталася масова бійка зі стріляниною. Про це інтернет-видання "Волинь24" повідомили очевидці інциденту.

Біля будівлі поліції 15 серпня о 22:30 виникла масова бійка, один з учасників якої отримав поранення від травматичної зброї. За словами очевидців, один з учасикві бійки весь в крові.
У Луцьку біля приміщення Нацполіції - масова бійка із стріляниною.ВІДЕО

На місці події працює поліція та приїхав автомобіль швидкої допомоги.
У Луцьку біля приміщення Нацполіції - масова бійка із стріляниною.ВІДЕО

Проте п'ятеро поліцейських не можуть зупинити бійку. За словами очевидців, частині осіб, які брали участь у бійці, вдалося втекти. Також, ймовірно, серед них є неповнолітні.

Деталі про інцидент читайте згодом.

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Теги: бійка, Луцьк, приміщення Нацполіції
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