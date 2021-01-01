У Луцьку біля приміщення Нацполіції - масова бійка із стріляниною.ВІДЕО
Сьогодні, 23:21
У Луцьку біля головного управління національної поліції, що на вулиці Винниченка, 11, сталася масова бійка зі стріляниною. Про це інтернет-видання "Волинь24" повідомили очевидці інциденту.
Біля будівлі поліції 15 серпня о 22:30 виникла масова бійка, один з учасників якої отримав поранення від травматичної зброї. За словами очевидців, один з учасикві бійки весь в крові.
На місці події працює поліція та приїхав автомобіль швидкої допомоги.
Проте п'ятеро поліцейських не можуть зупинити бійку. За словами очевидців, частині осіб, які брали участь у бійці, вдалося втекти. Також, ймовірно, серед них є неповнолітні.
Деталі про інцидент читайте згодом.
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Біля будівлі поліції 15 серпня о 22:30 виникла масова бійка, один з учасників якої отримав поранення від травматичної зброї. За словами очевидців, один з учасикві бійки весь в крові.
На місці події працює поліція та приїхав автомобіль швидкої допомоги.
Проте п'ятеро поліцейських не можуть зупинити бійку. За словами очевидців, частині осіб, які брали участь у бійці, вдалося втекти. Також, ймовірно, серед них є неповнолітні.
Деталі про інцидент читайте згодом.
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