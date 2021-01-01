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Українців змусять платити податок за другу пенсію

Українців змусять платити податок за другу пенсію
В Україні вже в 2021-му можуть ввести накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Водночас внески на "другу пенсію" потрібно буде платити з 2023-го або 2024-го.

Про це міністр соцполітики Марина Лазебна розповіла в ефірі «Суспільного. Студія».

"Ми працюємо з депутатами, щоб все ж таки закон знайшов своє місце у роботі парламенту і був прийнятий. Після його прийняття півтора року готується підзаконна база, інфраструктура. І якщо буде ухвалений у 2021 році, то перші внески підуть у 2024. Попрацюємо краще — можуть піти у 2023 на рахунки всіх людей, які працюють в Україні", – пояснила глава відомства.

Як працюватиме нова система:

- з зарплати українців будуть збирати по 4% на спеціальний рахунок;
гроші будуть інвестувати;

- зібрані гроші при досягненні 60-річчя будуть платити у вигляді другої пенсією.

Як підрахували в Мінсоці, якщо відкладати 35 років з зарплати в 15 тис. грн, то друга пенсія може скласти близько 3 тис. грн. Ті, хто вже вийшли на пенсію, нововведення на собі не відчують.

У той же час вчена Лідія Ткаченко впевнена: що якщо відкладати по 4% з зарплати, то в кращому випадку ці ж 4% і можна буде отримати, і то за умови, якщо збирати тривалий період (ідеально, коли не менш 20 років).

Водночас вчена Лідія Ткаченко впевнена, що якщо відкладати по 4% з зарплати, то в кращому разі ці ж 4% і можна буде отримати, і то за умови, якщо збирати тривалий період (ідеально, коли не менш ніж 20 років).

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Теги: податок на пенсію
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