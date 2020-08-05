«Золото» Чемпіонату України виборола луцька байдарочниця

У другий день командного чемпіонату України, який є відбірковим на чемпіонат світу, відбулися змагання на дистанції 500 метрів.І знову головна увага була прикута до боротьби в одиночках. Про це інформують на сайті федерації каное України.Хоча в байдарці, що жіночій, що чоловічій, так, чи інакше, було все можна було передбачити заздалегідь. Адже є таке неписане правило на дистанції 500 метрів: стартують всі, а перемагаютьОлег, взагалі, завжди, коли стартує на 500-метрівці на національних змаганнях, перемагає (з 2015 року), Марія не віддавала пальму першості в цьому класичному виді з чемпіонату України 2016 року. Не трапилося дива і цього разу.Більш ніж солідна перевага фаворитів. І, таким чином, переможна серія Кухарика сягнула дев'яти національних змагань, а Повх – одинадцяти. Домінація в чистому виді.За підсумками змагань на дистанції 500 метрів на участь в екіпажах, згідно з системою відбору, тепер також претендуватимуть(також і як учасниця Олімпійських ігор-2020),