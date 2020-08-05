«Золото» Чемпіонату України виборола луцька байдарочниця
Сьогодні, 08:26
У другий день командного чемпіонату України, який є відбірковим на чемпіонат світу, відбулися змагання на дистанції 500 метрів.
І знову головна увага була прикута до боротьби в одиночках. Про це інформують на сайті федерації каное України.
Хоча в байдарці, що жіночій, що чоловічій, так, чи інакше, було все можна було передбачити заздалегідь. Адже є таке неписане правило на дистанції 500 метрів: стартують всі, а перемагають Олег Кухарик і Марія Повх.
Олег, взагалі, завжди, коли стартує на 500-метрівці на національних змаганнях, перемагає (з 2015 року), Марія не віддавала пальму першості в цьому класичному виді з чемпіонату України 2016 року. Не трапилося дива і цього разу.
Більш ніж солідна перевага фаворитів. І, таким чином, переможна серія Кухарика сягнула дев'яти національних змагань, а Повх – одинадцяти. Домінація в чистому виді.
За підсумками змагань на дистанції 500 метрів на участь в екіпажах, згідно з системою відбору, тепер також претендуватимуть Іван Семикін, Василь Смілка, Олександр Сиромятников, Марія Повх (також і як учасниця Олімпійських ігор-2020), Інна Грищун і Олена Скворцова.
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І знову головна увага була прикута до боротьби в одиночках. Про це інформують на сайті федерації каное України.
Хоча в байдарці, що жіночій, що чоловічій, так, чи інакше, було все можна було передбачити заздалегідь. Адже є таке неписане правило на дистанції 500 метрів: стартують всі, а перемагають Олег Кухарик і Марія Повх.
Олег, взагалі, завжди, коли стартує на 500-метрівці на національних змаганнях, перемагає (з 2015 року), Марія не віддавала пальму першості в цьому класичному виді з чемпіонату України 2016 року. Не трапилося дива і цього разу.
Більш ніж солідна перевага фаворитів. І, таким чином, переможна серія Кухарика сягнула дев'яти національних змагань, а Повх – одинадцяти. Домінація в чистому виді.
За підсумками змагань на дистанції 500 метрів на участь в екіпажах, згідно з системою відбору, тепер також претендуватимуть Іван Семикін, Василь Смілка, Олександр Сиромятников, Марія Повх (також і як учасниця Олімпійських ігор-2020), Інна Грищун і Олена Скворцова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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