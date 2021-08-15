Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу

За добу 15 серпня 2021 року в Україні зафіксували 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 31, серед медпрацівників – 10).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.Також за минулу добу:госпіталізували – 433 особи;летальних випадків – 14;одужало – 248 осіб.Кількість нових випадків зараження за добу традиційно знизилася на вихідних, днем раніше виявили 695 хворих.За добу протестовано:методом ПЛР – 10 238 осіб,методом ІФА – 1 551 особа,експрес-тестами – 7 282 особи.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 266 329 осіб;одужало – 2 197 075 осіб;летальних випадків – 53 269;проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 59 випадків;Вінницька область – 35 випадків;Волинська область – 6 випадків;Дніпропетровська область – 19 випадків;Донецька область – 8 випадків;Житомирська область – 17 випадків;Закарпатська область – 1 випадок;Івано-Франківська область – 25 випадків;Київська область – 17 випадків;Кіровоградська область – 1 випадок;Луганська область – 7 випадків;Львівська область – 14 випадків;Миколаївська область – 12 випадків;Одеська область – 47 випадків;Полтавська область – 7 випадків;Рівненська область – 5 випадків;Сумська область – 32 випадки;Тернопільська область – 25 випадків;Харківська область – 13 випадків;Херсонська область – 30 випадків;Черкаська область – 6 випадків;Чернівецька область – 28 випадків;Чернігівська область – 3 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.