Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:03
За добу 15 серпня 2021 року в Україні зафіксували 417 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 31, серед медпрацівників – 10).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 433 особи;
летальних випадків – 14;
одужало – 248 осіб.
Кількість нових випадків зараження за добу традиційно знизилася на вихідних, днем раніше виявили 695 хворих.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 10 238 осіб,
методом ІФА – 1 551 особа,
експрес-тестами – 7 282 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 266 329 осіб;
одужало – 2 197 075 осіб;
летальних випадків – 53 269;
проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 59 випадків;
Вінницька область – 35 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 19 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Івано-Франківська область – 25 випадків;
Київська область – 17 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 7 випадків;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 12 випадків;
Одеська область – 47 випадків;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 32 випадки;
Тернопільська область – 25 випадків;
Харківська область – 13 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Черкаська область – 6 випадків;
Чернівецька область – 28 випадків;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 16 серпня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 433 особи;
летальних випадків – 14;
одужало – 248 осіб.
Кількість нових випадків зараження за добу традиційно знизилася на вихідних, днем раніше виявили 695 хворих.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 10 238 осіб,
методом ІФА – 1 551 особа,
експрес-тестами – 7 282 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 266 329 осіб;
одужало – 2 197 075 осіб;
летальних випадків – 53 269;
проведено ПЛР-тестувань – 11 677 835.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (59), Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 59 випадків;
Вінницька область – 35 випадків;
Волинська область – 6 випадків;
Дніпропетровська область – 19 випадків;
Донецька область – 8 випадків;
Житомирська область – 17 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Івано-Франківська область – 25 випадків;
Київська область – 17 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 7 випадків;
Львівська область – 14 випадків;
Миколаївська область – 12 випадків;
Одеська область – 47 випадків;
Полтавська область – 7 випадків;
Рівненська область – 5 випадків;
Сумська область – 32 випадки;
Тернопільська область – 25 випадків;
Харківська область – 13 випадків;
Херсонська область – 30 випадків;
Черкаська область – 6 випадків;
Чернівецька область – 28 випадків;
Чернігівська область – 3 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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