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Після вихідних євро зросло у ціні: курс валют у Луцьку на 16 серпня

Після вихідних євро зросло у ціні: курс валют у Луцьку на 16 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 16 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.588, а продаж – 26.842.

Євро при купівлі становить – 31.209, продажу – 31.653.

Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.504, продаж – 7.074.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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