Після вихідних євро зросло у ціні: курс валют у Луцьку на 16 серпня





Євро при купівлі становить – 31.209, продажу – 31.653.



Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.504, продаж – 7.074.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 16 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.588, а продаж – 26.842.Євро при купівлі становить – 31.209, продажу – 31.653.Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.504, продаж – 7.074.

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