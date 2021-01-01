Після вихідних євро зросло у ціні: курс валют у Луцьку на 16 серпня
Сьогодні, 09:34
Курс долара у Луцьку станом на 16 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.588, а продаж – 26.842.
Євро при купівлі становить – 31.209, продажу – 31.653.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.504, продаж – 7.074.
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Євро при купівлі становить – 31.209, продажу – 31.653.
Курс російського рубля: купівля – 0.323, продаж – 0.374.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.504, продаж – 7.074.
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