За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян





Про це



За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 0,

- Летальних випадків (осіб) – 0.



Здійснено тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 178,

- методом ІФА (осіб) – 9,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 50.



Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:



Луцький район – 3 хворих:



- Луцька ТГ – 3.



Ковельський район – 3 хворих:



- Ковельська ТГ – 3.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 397 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 636),

- одужали ( осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),

- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).



Здійснено тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 267 696,

- методом ІФА (осіб) – 180 893.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 16 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Також за добу:- Одужали (осіб) – 0,- Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснено тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 178,- методом ІФА (осіб) – 9,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 50.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:- Луцька ТГ – 3.- Ковельська ТГ – 3.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 397 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 636),- одужали ( осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).Здійснено тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 267 696,- методом ІФА (осіб) – 180 893.

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