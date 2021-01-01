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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян

За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Станом на 16 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 0,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснено тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 178,
- методом ІФА (осіб) – 9,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 50.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 3 хворих:

- Луцька ТГ – 3.

Ковельський район – 3 хворих:

- Ковельська ТГ – 3.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 397 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 636),
- одужали ( осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).

Здійснено тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 267 696,
- методом ІФА (осіб) – 180 893.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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Коментарі 1
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А у скількох "вакцинованих" виявили тромбоз та міокардит? А скільки бактеріальних пневмоній списали на неіснуючий влітку коронавірусний грип?
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