За минулу добу коронавірус виявили у шести невакцинованих волинян
Сьогодні, 09:43
Станом на 16 серпня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 6 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 0,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснено тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 178,
- методом ІФА (осіб) – 9,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 50.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 3 хворих:
- Луцька ТГ – 3.
Ковельський район – 3 хворих:
- Ковельська ТГ – 3.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 397 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 636),
- одужали ( осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснено тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 267 696,
- методом ІФА (осіб) – 180 893.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 0,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснено тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 178,
- методом ІФА (осіб) – 9,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 50.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 3 хворих:
- Луцька ТГ – 3.
Ковельський район – 3 хворих:
- Ковельська ТГ – 3.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 397 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 636),
- одужали ( осіб) – 61 081 (з них дітей – 3 217 та медичних працівників – 3 606),
- летальних випадків (осіб) – 1 205 (з них медичних працівників –29).
Здійснено тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 267 696,
- методом ІФА (осіб) – 180 893.
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Коментарі 1
А у скількох "вакцинованих" виявили тромбоз та міокардит? А скільки бактеріальних пневмоній списали на неіснуючий влітку коронавірусний грип?
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