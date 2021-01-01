Святкували день народження: відомі деталі падіння 19-річної дівчини з вікна багатоповерхівки у Луцьку





Про це йдеться 15 серпня у сюжеті



Нагадаємо, трагедія трапилася вчора, 15 серпня, на вулиці Арцеулова.



Попередньо відомо, квартиру у цьому будинку дівчина винаймала з подругами. Того дня вони святкували день народження і випили чимало спиртного. Подруги загиблої розповідають: коли полягали спати, почули гуркіт на балконі. Коли прибігли подивитись, що сталось, внизу, на бруківці, побачили тіло дівчини.



Інцидент розслідують правоохоронці. Поліція перевіряє кілька версій, зокрема нещасний випадок та самогубство.



"Напередодні дівчина вживала алкогольні напої та мала невеликий конфлікт зі своїм хлопцем. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини та деталі трагедії", — розповіла речниця Волинської поліції Марина Балдич.



Поліція перевіряє кілька версій, зокрема нещасний випадок та самогубство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили деталі трагедії у Луцьку, де 19-річна дівчина випала з шостого поверху новобудови. Від травм вона померла до приїзду медиків.Про це йдеться 15 серпня у сюжеті ТСН.19:30. Нагадаємо, трагедія трапилася вчора,Попередньо відомо, квартиру у цьому будинку дівчина винаймала з подругами. Того дня вони святкували день народження і випили чимало спиртного. Подруги загиблої розповідають: коли полягали спати, почули гуркіт на балконі. Коли прибігли подивитись, що сталось, внизу, на бруківці, побачили тіло дівчини.Інцидент розслідують правоохоронці. Поліція перевіряє кілька версій, зокрема нещасний випадок та самогубство."Напередодні дівчина вживала алкогольні напої та мала невеликий конфлікт зі своїм хлопцем. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини та деталі трагедії", — розповіла речниця Волинської поліціїПоліція перевіряє кілька версій, зокрема нещасний випадок та самогубство.

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