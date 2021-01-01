На Львівщині в ДТП постраждало 6 людей, серед них – 2 дітей





Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня о 13.20, повідомляє



Як попередньо встановили правоохоронці, водій «Volkswagen Passat», 57-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.



Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню всі учасники ДТП – водій і п’ятеро пасажирів: двоє дітей віком 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років та 27-річний чоловік.



За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Правоохоронці встановлюють усі обставини події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В автопригоді у селі Сілець Червоноградського району Львівської області травмувалися 6 людей.Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня о 13.20, повідомляє ГУНП у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці, водій «Volkswagen Passat», 57-річний мешканець Червонограда, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню всі учасники ДТП – водій і п’ятеро пасажирів: двоє дітей віком 4 і 7 років, дві жінки віком 30 і 57 років та 27-річний чоловік.За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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