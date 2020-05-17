Неповнолітній лучанин вистрілив працівнику місцевого ЗМІ в живіт: деталі подій біля поліції
Сьогодні, 10:19
У Луцьку поліцейські оперативно встановили зловмисника, який посеред міста стріляв з пневматичного пістолета.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, 15 серпня о 22:30 біля головного управління національної поліції, що на вулиці Винниченка, 11, сталася масова бійка зі стріляниною.
Під час масової бійки невідомий вистрілив з пневматичного пістолета 37-річному працівнику одного із місцевих медіа у живіт. За медичною допомогою постраждалий не звертався.
Співробітники поліції оперативно встановили стрілка. Ним вияився 17-річний житель Луцька. Окрім нього, правоохоронці встановили ще понад десять учасників бійки.
Пневматичний пістолет вилучили та направили на дослідження у Волинський НДЕКЦ МВС.
Вирішують питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Нагадаємо, 15 серпня о 22:30 біля головного управління національної поліції, що на вулиці Винниченка, 11, сталася масова бійка зі стріляниною.
Під час масової бійки невідомий вистрілив з пневматичного пістолета 37-річному працівнику одного із місцевих медіа у живіт. За медичною допомогою постраждалий не звертався.
Співробітники поліції оперативно встановили стрілка. Ним вияився 17-річний житель Луцька. Окрім нього, правоохоронці встановили ще понад десять учасників бійки.
Пневматичний пістолет вилучили та направили на дослідження у Волинський НДЕКЦ МВС.
Вирішують питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.
Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Батьки відмажуть!
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