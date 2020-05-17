Неповнолітній лучанин вистрілив працівнику місцевого ЗМІ в живіт: деталі подій біля поліції





Про це



Нагадаємо, 15 серпня о 22:30 біля головного управління національної поліції, що на вулиці Винниченка, 11, сталася масова бійка зі стріляниною.



Під час масової бійки невідомий вистрілив з пневматичного пістолета 37-річному працівнику одного із місцевих медіа у живіт. За медичною допомогою постраждалий не звертався.



Співробітники поліції оперативно встановили стрілка. Ним вияився 17-річний житель Луцька. Окрім нього, правоохоронці встановили ще понад десять учасників бійки.



Пневматичний пістолет вилучили та направили на дослідження у Волинський НДЕКЦ МВС.



Вирішують питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.



Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поліцейські оперативно встановили зловмисника, який посеред міста стріляв з пневматичного пістолета.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, 15 серпня о 22:30 біля головного управління національної поліції, що на вулиці Винниченка, 11,Під час масової бійки невідомий вистрілив з пневматичного пістолета 37-річному працівнику одного із місцевих медіа у живіт. За медичною допомогою постраждалий не звертався.Співробітники поліції оперативно встановили стрілка. Ним вияився 17-річний житель Луцька. Окрім нього, правоохоронці встановили ще понад десять учасників бійки.Пневматичний пістолет вилучили та направили на дослідження у Волинський НДЕКЦ МВС.Вирішують питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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