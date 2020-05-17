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Неповнолітній лучанин вистрілив працівнику місцевого ЗМІ в живіт: деталі подій біля поліції

Неповнолітній лучанин вистрілив працівнику місцевого ЗМІ в живіт: деталі подій біля поліції
У Луцьку поліцейські оперативно встановили зловмисника, який посеред міста стріляв з пневматичного пістолета.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, 15 серпня о 22:30 біля головного управління національної поліції, що на вулиці Винниченка, 11, сталася масова бійка зі стріляниною.

Під час масової бійки невідомий вистрілив з пневматичного пістолета 37-річному працівнику одного із місцевих медіа у живіт. За медичною допомогою постраждалий не звертався.

Співробітники поліції оперативно встановили стрілка. Ним вияився 17-річний житель Луцька. Окрім нього, правоохоронці встановили ще понад десять учасників бійки.

Пневматичний пістолет вилучили та направили на дослідження у Волинський НДЕКЦ МВС.

Вирішують питання щодо відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.

Санкція цієї статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

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Теги: Луцьк, стрілянина, поліція, ЗМІ
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