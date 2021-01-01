Яким буде паркінг у житловому комплексі «KYIV SKY»*





Підземний паркінг «KYIV SKY» розташований на нульовому поверсі комплексу, його проектування довірили професіоналам. Інженери-архітектори оформили паркінг так, щоб тут поміщалась достатня кількість машин, що забезпечує потреби комплексу. Тут – зручна навігація, щоб легко було заїхати та виїхати, та достатньо місця для різних габаритів авто. Паркінг буде оснащений шлагбаумами, автоматичними воротами та матиме оригінальне дизайн-оформлення.



Унікальність паркінгу «KYIV SKY»



- Ліфт забезпечує можливість дістатися до будь-якого житлового поверху.



- Постійний температурний режим +5 °C.



- Система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття та цілодобове відеоспостереження.



- Розмір паркомісця, площею 12,5-21 м2, дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.



Купуйте домівку для свого авто в «KYIV SKY» та отримуйте вигоди:



1. Доступна купівля: діє програма розтермінування на паркінг : 0% переплат на 12 місяців.



2. Захист авто від несприятливих погодних умов, що збільшує термін експлуатації авто.



3. Безпека. Закрита територія, відеоспостереження, охорона - все це дозволяє бути впевненим у збереженні власного автомобіля і захисті його від викрадення або пошкоджень.



4. Вигідна інвестиція. Паркомісце в підземному паркінгу – такі ж квадратні метри, як квартира або комерційне приміщення. Паркомісце має власну вартість, яка постійно зростає, як і вартість іншої нерухомості. Навіть якщо у вас немає авто, паркомісце можна купити, щоб потім вигідно його перепродати.



5. Економія часу. З власним паркомісцем можна забути про щоденні спроби знайти місце для парковки, що часто перетворюється на непередбачувану лотерею – пощастить/не пощастить. Ваше паркомісце завжди буде чекати тільки на вас.



Консультаційний центр «KYIV SKY»: 067 442 09 09,



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