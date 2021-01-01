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Яким буде паркінг у житловому комплексі «KYIV SKY»*

Яким буде паркінг у житловому комплексі «KYIV SKY»*
Комфорт цінують у всьому, паркінг – його складова, якщо йдеться про житловий комплекс. Будь-яка людина не хоче, аби її автівка була де-небудь на вулиці. Чудовий вихід у цій ситуації – підземний паркінг. «KYIV SKY» – вже третій житловий комплекс від компанії «Єврохолдінг», що має підземний паркінг для авто, а подвір’я – для активного відпочинку. Нагадуємо, що «Єврохолдінг» добудовує «Яровицю» та 4 із 7 будинків житлового кварталу «Dream Town».

Підземний паркінг «KYIV SKY» розташований на нульовому поверсі комплексу, його проектування довірили професіоналам. Інженери-архітектори оформили паркінг так, щоб тут поміщалась достатня кількість машин, що забезпечує потреби комплексу. Тут – зручна навігація, щоб легко було заїхати та виїхати, та достатньо місця для різних габаритів авто. Паркінг буде оснащений шлагбаумами, автоматичними воротами та матиме оригінальне дизайн-оформлення.

Унікальність паркінгу «KYIV SKY»

- Ліфт забезпечує можливість дістатися до будь-якого житлового поверху.

- Постійний температурний режим +5 °C.

- Система автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вентиляції, антиковзаюче покриття та цілодобове відеоспостереження.

- Розмір паркомісця, площею 12,5-21 м2, дозволяє розміщувати автомобіль різного класу та габаритів.

Купуйте домівку для свого авто в «KYIV SKY» та отримуйте вигоди:

1. Доступна купівля: діє програма розтермінування на паркінг : 0% переплат на 12 місяців.

2. Захист авто від несприятливих погодних умов, що збільшує термін експлуатації авто.

3. Безпека. Закрита територія, відеоспостереження, охорона - все це дозволяє бути впевненим у збереженні власного автомобіля і захисті його від викрадення або пошкоджень.

4. Вигідна інвестиція. Паркомісце в підземному паркінгу – такі ж квадратні метри, як квартира або комерційне приміщення. Паркомісце має власну вартість, яка постійно зростає, як і вартість іншої нерухомості. Навіть якщо у вас немає авто, паркомісце можна купити, щоб потім вигідно його перепродати.

5. Економія часу. З власним паркомісцем можна забути про щоденні спроби знайти місце для парковки, що часто перетворюється на непередбачувану лотерею – пощастить/не пощастить. Ваше паркомісце завжди буде чекати тільки на вас.

Консультаційний центр «KYIV SKY»: 067 442 09 09, kyiv-sky.com.ua
Яким буде паркінг у житловому комплексі «KYIV SKY»*

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Теги: паркінг, KYIV SKY
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