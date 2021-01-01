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Зіткнення двох маршруток у Луцьку: одну з пасажирок доставили в обласну лікарню

Зіткнення двох маршруток у Луцьку: одну з пасажирок доставили в обласну лікарню
На проспекті Перемоги у Луцьку вранці 16 серпня зіштовхнулися дві маршрутки. Одну пасажирку госпіталізували.

Про це розповів Суспільному завідувач центральної оперативної диспетчерської Станіслав Лінік.

Нагадаємо, очевидці повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost, що дорожньо-транспортна пригода за участі маршруток № 107 та №22 трапилася о 9-ій годині ранку.

В годину "пік" маршрутки спускалися з мосту та рухалися проспектом Перемоги. За попередньою інформацією, водій, що рухався позаду, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення, розповів Суспільному телефоном речник патрульної поліції Волині Богдан Павлович.

На місці події утворився затор. Працює поліція.

Одна пасажирка внаслідок різкого гальмування травмувалася. Її "швидка" доправила до обласної клінічної лікарні. Пасажирці 72 роки. У неї рвана рана гомілки та забій грудної клітки, каже Станіслав Лінік.


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Теги: Луцьк, аварія, затор, Перемоги, постраждала
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