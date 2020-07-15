Розшукують волинянина, який ухиляється від сплати аліментів





Про це



Співробітники Ковельського районного управління поліції розшукують Пася Богдана Миколайовича, 09.01.1985 року народження, жителя села Колодяжне Ковельського району.



Чоловік ухиляється від сплати аліментів на утримання дітей.



Якщо вам відомо, де перебуває правопорушник нині, правоохоронці просять повідомити про це за телефонами 0953024445, 03352-53284 або 102.

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