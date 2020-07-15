вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розшукують волинянина, який ухиляється від сплати аліментів

Розшукують волинянина, який ухиляється від сплати аліментів
Ковельські поліцейські встановлюють місцезнаходження правопорушника, який ухиляється від сплати аліментів.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Співробітники Ковельського районного управління поліції розшукують Пася Богдана Миколайовича, 09.01.1985 року народження, жителя села Колодяжне Ковельського району.

Чоловік ухиляється від сплати аліментів на утримання дітей.

Якщо вам відомо, де перебуває правопорушник нині, правоохоронці просять повідомити про це за телефонами 0953024445, 03352-53284 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, розшук, Ковель, Богдан Пась, аліменти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фермерам пообіцяли виплати за втрату врожаю
Сьогодні, 11:39
У громаді на Волині вимагають відновити роботу автостанції
Сьогодні, 11:25
Розшукують волинянина, який ухиляється від сплати аліментів
Сьогодні, 11:16
Волинські рятувальники гасили 6 пожеж за минулу добу
Сьогодні, 11:14
Вчителька луцької школи – у п'ятдесятці найкращих в Україні
Сьогодні, 11:08
Схожі новини
Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна Розшукують 26-річного волинянина, якого підозрюють у розтраті майна
08 липень, 12:59
Зникла безвісти: розшукують 27-річну волинянку Зникла безвісти: розшукують 27-річну волинянку
16 березень, 15:23
Не платить аліменти: на Волині розшукують горе-матір. ФОТО Не платить аліменти: на Волині розшукують горе-матір. ФОТО
15 липень, 2020, 19:02
Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів Загадкове зникнення вінничанина на Волині: у рюкзаку чоловіка знайшли знімки його переломів
02 серпень, 2019, 16:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Приставляв рушницю до серця: з'явилося відео з камер спостереження в момент смерті мера Кривого Рогу
Сьогодні, 12:02
 0
Дві області України не відповідають «зеленій» зоні карантину
Сьогодні, 11:56
 0
П'яний водій на Волині хотів відкупитися від патрульних 250 доларами
Сьогодні, 11:47
 0
Фермерам пообіцяли виплати за втрату врожаю
Сьогодні, 11:39
 0
У громаді на Волині вимагають відновити роботу автостанції
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8