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Волинські рятувальники гасили 6 пожеж за минулу добу

Волинські рятувальники гасили 6 пожеж за минулу добу
За минулу добу рятувальники шість разів виїздили на гасіння пожеж в обласному центрі, у Луцькому, Камінь-Каширському та Володимир-Волинському районах області. Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Дві пожежі господарських споруд у селах Лахвичі Любешівської СГ та Пожарки Рожищенської МГ приборкали працівники 3-ї та 12-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області. Вогонь встиг завдати збитків господарям - в першому випадку знищив 2 тонни сіна, у другому - по дві тонни і сіна, і зерна. Ймовірна причина виникнення пожеж в обох випадках - коротке замикання електромережі.

О 20:38 у селищі Торчин Луцького району виникла пожежу сміття на відкритій території. Її оперативно ліквідували працівники 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області. Ймовірна причина – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Але й на цьому не завершився день – ввечері ще з двома пожежами стерні у селах Литовеж Володимир-Волинського району та Коршовець Луцького району загальною площею 0,72 гектари, довелося боротися вогнеборцям 5-ї та 2-ї Державних пожежно-рятувальних частин ГУДСНС України у Волинській області. Вони ліквідовані. Особи, які підпалювали пожнивні залишки, поки що не встановлені.

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Теги: Волинь. пожежі
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