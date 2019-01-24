У громаді на Волині вимагають відновити роботу автостанції

Лілії Томашевської за участю заступника голови Володимир-Волинської райдержадміністрації Віктора Фіщука відбулась робоча зустріч, на якій обговорили зупинку роботи місцевої автобусної станції. Про це йдеться на



Керівництво автостанції не надало жодного листа про офіційне закриття автостанції, хоча автостанція не функціонує ще з березня 2020 року. Введення у державі карантинних заходів у 2020 - 2021 роках не передбачало зупинки роботи автостанцій. Однак в порушення чинного законодавства керівництвом ПрАТ «ВОПАС» було зупинено роботу автостанції в смт Іваничі, тим самим створено незручності для жителів не тільки Іваничівської територіальної громади, а й інших громад району та області.



На автостанції відсутній графік руху пасажирського транспорту, який має постійно оновлюватись. Також відсутні елементарні умови для очікування пасажирів як у приміщенні, так і на прилеглій території.



Присутній начальник Володимир-Волинської автостанції Анатолій Лах не зумів пояснити присутнім причини тривалої зупинки роботи автостанції та створення незручностей для пасажирів.



У підсумку зустрічі прийняли рішення рекомендувати Володимир-Волинській райдержадміністрації звернутись щодо здійснення перевірки діяльності автобусної станції в Іваничах та оцінки правомірності дій керівництвом ПрАТ «ВОПАС» по закриттю автостанції до департаменту інфраструктури Волинської облдержадміністрації, Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), управління патрульної поліції у Волинській області, головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З ініціативи Іваничівської селищної головиза участю заступника голови Володимир-Волинської райдержадміністраціївідбулась робоча зустріч, на якій обговорили зупинку роботи місцевої автобусної станції. Про це йдеться на сайті Іваничівської селищної ради.Керівництво автостанції не надало жодного листа про офіційне закриття автостанції, хоча автостанція не функціонує ще з березня 2020 року. Введення у державі карантинних заходів у 2020 - 2021 роках не передбачало зупинки роботи автостанцій. Однак в порушення чинного законодавства керівництвом ПрАТ «ВОПАС» було зупинено роботу автостанції в смт Іваничі, тим самим створено незручності для жителів не тільки Іваничівської територіальної громади, а й інших громад району та області.На автостанції відсутній графік руху пасажирського транспорту, який має постійно оновлюватись. Також відсутні елементарні умови для очікування пасажирів як у приміщенні, так і на прилеглій території.Присутній начальник Володимир-Волинської автостанції Анатолій Лах не зумів пояснити присутнім причини тривалої зупинки роботи автостанції та створення незручностей для пасажирів.У підсумку зустрічі прийняли рішення рекомендувати Володимир-Волинській райдержадміністрації звернутись щодо здійснення перевірки діяльності автобусної станції в Іваничах та оцінки правомірності дій керівництвом ПрАТ «ВОПАС» по закриттю автостанції до департаменту інфраструктури Волинської облдержадміністрації, Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), управління патрульної поліції у Волинській області, головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

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