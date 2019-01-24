вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У громаді на Волині вимагають відновити роботу автостанції

У громаді на Волині вимагають відновити роботу автостанції
З ініціативи Іваничівської селищної голови Лілії Томашевської за участю заступника голови Володимир-Волинської райдержадміністрації Віктора Фіщука відбулась робоча зустріч, на якій обговорили зупинку роботи місцевої автобусної станції. Про це йдеться на сайті Іваничівської селищної ради.

Керівництво автостанції не надало жодного листа про офіційне закриття автостанції, хоча автостанція не функціонує ще з березня 2020 року. Введення у державі карантинних заходів у 2020 - 2021 роках не передбачало зупинки роботи автостанцій. Однак в порушення чинного законодавства керівництвом ПрАТ «ВОПАС» було зупинено роботу автостанції в смт Іваничі, тим самим створено незручності для жителів не тільки Іваничівської територіальної громади, а й інших громад району та області.

На автостанції відсутній графік руху пасажирського транспорту, який має постійно оновлюватись. Також відсутні елементарні умови для очікування пасажирів як у приміщенні, так і на прилеглій території.

Присутній начальник Володимир-Волинської автостанції Анатолій Лах не зумів пояснити присутнім причини тривалої зупинки роботи автостанції та створення незручностей для пасажирів.

У підсумку зустрічі прийняли рішення рекомендувати Володимир-Волинській райдержадміністрації звернутись щодо здійснення перевірки діяльності автобусної станції в Іваничах та оцінки правомірності дій керівництвом ПрАТ «ВОПАС» по закриттю автостанції до департаменту інфраструктури Волинської облдержадміністрації, Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), управління патрульної поліції у Волинській області, головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: автостанція, Іваничі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'яний водій на Волині хотів відкупитися від патрульних 250 доларами
Сьогодні, 11:47
Фермерам пообіцяли виплати за втрату врожаю
Сьогодні, 11:39
У громаді на Волині вимагають відновити роботу автостанції
Сьогодні, 11:25
Розшукують волинянина, який ухиляється від сплати аліментів
Сьогодні, 11:16
Волинські рятувальники гасили 6 пожеж за минулу добу
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО Автостанція у волинському селищі перетворилася на ковзанку. ФОТО
24 січень, 2019, 10:05
На Волині збільшили тариф на перевезення в приміських маршрутках На Волині збільшили тариф на перевезення в приміських маршрутках
08 листопад, 2017, 16:32
Збивають крани на кладовищі та в капличці: у селищі на Волині шукають хуліганів Збивають крани на кладовищі та в капличці: у селищі на Волині шукають хуліганів
13 серпень, 12:28
Біля автостанції на Волині знайшли тіло чоловіка Біля автостанції на Волині знайшли тіло чоловіка
05 серпень, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Приставляв рушницю до серця: з'явилося відео з камер спостереження в момент смерті мера Кривого Рогу
Сьогодні, 12:02
 0
Дві області України не відповідають «зеленій» зоні карантину
Сьогодні, 11:56
 0
П'яний водій на Волині хотів відкупитися від патрульних 250 доларами
Сьогодні, 11:47
 0
Фермерам пообіцяли виплати за втрату врожаю
Сьогодні, 11:39
 0
У громаді на Волині вимагають відновити роботу автостанції
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8