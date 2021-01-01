Фермерам пообіцяли виплати за втрату врожаю

ТСН.



Фермери, які через посуху втратили значну частину посівів озимих або зернових культур, отримають понад 4,5 тис. грн за 1 га. Програма поширюється на господарства, які обробляють до 50 га землі,



Уряд запровадив механізм надання бюджетної субсидії виробникам гречки. Фермери отримають до 5 тис. грн за 1 га. Це стосується аграріїв, які обробляють не більш як 300 га.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін ухвалив рішення про підтримку невеликих фермерських господарств. Ідеться про втрату частини посівів озимих або зернових культур, пишеФермери, які через посуху втратили значну частину посівів озимих або зернових культур, отримають понад 4,5 тис. грн за 1 га. Програма поширюється на господарства, які обробляють до 50 га землі,Уряд запровадив механізм надання бюджетної субсидії виробникам гречки. Фермери отримають до 5 тис. грн за 1 га. Це стосується аграріїв, які обробляють не більш як 300 га.

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