У луцькому дворі по-новому облаштують спортивний майданчик





Відповідний тендер оголосили на платформі



На території проведуть необхідні підготовчі та земляні роботи. Майданчик матиме покриття з гранул кольорового каучуку та відповідну розмітку, а також буде обгородженим. Там встановлять баскетбольний щит і кільце, футбольні ворота, волейбольну сітку.



Очікувана вартість закупівлі - 1,45 мільйона гривень. Відремонтувати майданчик запланували до 15 грудня 2022 року.

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