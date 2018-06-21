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У луцькому дворі по-новому облаштують спортивний майданчик

У луцькому дворі по-новому облаштують спортивний майданчик
У Луцьку здійснять капітальний ремонт спортивного майданчика на вулиці Кравчука, 26.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

На території проведуть необхідні підготовчі та земляні роботи. Майданчик матиме покриття з гранул кольорового каучуку та відповідну розмітку, а також буде обгородженим. Там встановлять баскетбольний щит і кільце, футбольні ворота, волейбольну сітку.

Очікувана вартість закупівлі - 1,45 мільйона гривень. Відремонтувати майданчик запланували до 15 грудня 2022 року.

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Теги: майданчик, ремонт, Кравчука, Луцьк
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