У луцькому дворі по-новому облаштують спортивний майданчик
Сьогодні, 13:35
У Луцьку здійснять капітальний ремонт спортивного майданчика на вулиці Кравчука, 26.
Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
На території проведуть необхідні підготовчі та земляні роботи. Майданчик матиме покриття з гранул кольорового каучуку та відповідну розмітку, а також буде обгородженим. Там встановлять баскетбольний щит і кільце, футбольні ворота, волейбольну сітку.
Очікувана вартість закупівлі - 1,45 мільйона гривень. Відремонтувати майданчик запланували до 15 грудня 2022 року.
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Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
На території проведуть необхідні підготовчі та земляні роботи. Майданчик матиме покриття з гранул кольорового каучуку та відповідну розмітку, а також буде обгородженим. Там встановлять баскетбольний щит і кільце, футбольні ворота, волейбольну сітку.
Очікувана вартість закупівлі - 1,45 мільйона гривень. Відремонтувати майданчик запланували до 15 грудня 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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