На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

Днями на запрошення посадовців Підгайцівської сільської ради волинське підприємство із виготовлення іграшок торгової марки «Тигрес» відвідав австрієць, генеральний директор ПП «Гігаджоуль/Ресайклінг Парк», почесний доктор, експерт у сортуванні та утилізації сміття із 42-річним стажем.Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільради.Під час зустрічі гості оглянули потужності підприємства – виробника дитячих іграшок (м'яко набивних та пластмасових), постільної білизни, дитячого одягу та ексклюзивного представника в Україні світових брендів Wader, Сanpol babies та LOVI.Керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Тигрес»розповів, що на початку діяльності вони планували лише виробництво м'яко набивної іграшки, пошиття дитячого одягу, але згодом налагодили виробництво з пластмаси. На сьогодні іграшки «Тигреса» постачають у 48 країн світу.З його слів, на підприємстві розуміють, що пластикові іграшки мають тривалий період розпаду, тому вивчають успішний досвід щодо вторинної переробки відходів виробництва, оскільки лише їх завод продукує 700 тонн в рік. На виробництві вони застосовують рециклінг відходів, тобто вторсировина не викидається, а перемелюється і знов запускається у виробництво.«Ми шукали альтернативу пластику і знайшли органічну сировину. У нас є лінійка іграшок з екологічної пластмаси основою якої є цукрова тростина. Ці іграшки мають попит, але є проблеми із закупівлею сировини, адже вона дуже популярна на європейському ринку», - розповів директор виробництва.Гості оглянули цехи, познайомилися з процесом виготовлення пластмасової, м'яко набивної іграшки, асортиментом продукції підприємства. Оцінили відходи виробництва та обговорили можливості щодо їх вторинної переробки.Крістіан Чернер розповів, що він побудував не один завод із сортування та утилізації сміття в ЄС і з практики знає, що пластикові іграшки найчастіше можна зустріти серед сміття, адже цикл її використання не є довгим. Йому було цікаво побачити, як працює українське виробництво, і він готовий поділитися досвідом, адже його мета – максимізувати відсоток рециклінгу, щоб більше переробляти вторинної сировини, аби менший відсоток ішов на захоронення.Олександр Шевчук зауважив, що якщо колись намагались не афішувати факт виробництва іграшок з вторсировини через негативне сприйняття споживачем, то нині рівень свідомості споживача та кон’юнктура ринку змінилася, і це стало додатковою перевагою. Підприємство також співпрацює з картонним комбінатом та здає макулатуру.Заступник Підгайцівського сільського головирозповів, що у сільраді вже кілька місяців вивчають успішний досвід сортування та переробки сміття. Аби на власні очі побачити усі цикли, які проходять відходи у Європі, делегація громади відвідала Австрію - країну, де немає стихійних сміттєзвалищ, а на полігонах із захороненими рештками сміття ростуть ліси.Крістіан Чернер зазначив, що його місія на Волині - поділитися досвідом, зокрема, як сортувати та переробляти пластик, аби шкода для довкілля була мінімальною.