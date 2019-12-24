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На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві
Днями на запрошення посадовців Підгайцівської сільської ради волинське підприємство із виготовлення іграшок торгової марки «Тигрес» відвідав австрієць, генеральний директор ПП «Гігаджоуль/Ресайклінг Парк», почесний доктор Крістіан Чернер, експерт у сортуванні та утилізації сміття із 42-річним стажем.

Про це інформує пресслужба Підгайцівської сільради.

Під час зустрічі гості оглянули потужності підприємства – виробника дитячих іграшок (м'яко набивних та пластмасових), постільної білизни, дитячого одягу та ексклюзивного представника в Україні світових брендів Wader, Сanpol babies та LOVI.

Керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Тигрес» Олександр Шевчук розповів, що на початку діяльності вони планували лише виробництво м'яко набивної іграшки, пошиття дитячого одягу, але згодом налагодили виробництво з пластмаси. На сьогодні іграшки «Тигреса» постачають у 48 країн світу.

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві


З його слів, на підприємстві розуміють, що пластикові іграшки мають тривалий період розпаду, тому вивчають успішний досвід щодо вторинної переробки відходів виробництва, оскільки лише їх завод продукує 700 тонн в рік. На виробництві вони застосовують рециклінг відходів, тобто вторсировина не викидається, а перемелюється і знов запускається у виробництво.

«Ми шукали альтернативу пластику і знайшли органічну сировину. У нас є лінійка іграшок з екологічної пластмаси основою якої є цукрова тростина. Ці іграшки мають попит, але є проблеми із закупівлею сировини, адже вона дуже популярна на європейському ринку», - розповів директор виробництва.

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві


Гості оглянули цехи, познайомилися з процесом виготовлення пластмасової, м'яко набивної іграшки, асортиментом продукції підприємства. Оцінили відходи виробництва та обговорили можливості щодо їх вторинної переробки.

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві


Крістіан Чернер розповів, що він побудував не один завод із сортування та утилізації сміття в ЄС і з практики знає, що пластикові іграшки найчастіше можна зустріти серед сміття, адже цикл її використання не є довгим. Йому було цікаво побачити, як працює українське виробництво, і він готовий поділитися досвідом, адже його мета – максимізувати відсоток рециклінгу, щоб більше переробляти вторинної сировини, аби менший відсоток ішов на захоронення.

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві


Олександр Шевчук зауважив, що якщо колись намагались не афішувати факт виробництва іграшок з вторсировини через негативне сприйняття споживачем, то нині рівень свідомості споживача та кон’юнктура ринку змінилася, і це стало додатковою перевагою. Підприємство також співпрацює з картонним комбінатом та здає макулатуру.

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві


Заступник Підгайцівського сільського голови Олександр Бляшук розповів, що у сільраді вже кілька місяців вивчають успішний досвід сортування та переробки сміття. Аби на власні очі побачити усі цикли, які проходять відходи у Європі, делегація громади відвідала Австрію - країну, де немає стихійних сміттєзвалищ, а на полігонах із захороненими рештками сміття ростуть ліси.

Крістіан Чернер зазначив, що його місія на Волині - поділитися досвідом, зокрема, як сортувати та переробляти пластик, аби шкода для довкілля була мінімальною.

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

На «Тигресі» розповіли, які екологічні методи використовують у виробництві

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Теги: Волинь, Тигрес, зустріч, Підгайцівська сільрада
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