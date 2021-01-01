Дві області України не відповідають «зеленій» зоні карантину





Про це свідчать



Так, динаміка рівня госпіталізацій підвищена у Рівненській та Полтавській областях. Зокрема, у Полтавській області цей показник не відповідає зеленій зоні протягом трьох днів. Станом на 15 серпня він становить - 64 %. Два дні раніше він складав – 51,9% та 58,8%.



У Рівненській області показник госпіталізацій підвищений протягом 2-х днів. У порівнянні з попереднім днем, рівень госпіталізай покращився. 15 серпня було 51,5%, а раніше – 56,7%.



Зазначимо, загальна кількість госпіталізованих з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.



Нагадаємо, наразі усі регіони Україні офіційно - у зеленій зоні епідемічної небезпеки.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У двох областях України один з показників не відповідає зеленій зоні карантину. Йдеться про динаміку госпіталізацій хворих з підтвердженим чи підозрою на COVID-19.Про це свідчать дані МОЗ. Так, динаміка рівня госпіталізацій підвищена у Рівненській та Полтавській областях. Зокрема, у Полтавській області цей показник не відповідає зеленій зоні протягом трьох днів. Станом на 15 серпня він становить - 64 %. Два дні раніше він складав – 51,9% та 58,8%.У Рівненській області показник госпіталізацій підвищений протягом 2-х днів. У порівнянні з попереднім днем, рівень госпіталізай покращився. 15 серпня було 51,5%, а раніше – 56,7%.Зазначимо, загальна кількість госпіталізованих з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.Нагадаємо, наразі усі регіони Україні офіційно - у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

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