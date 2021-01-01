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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві області України не відповідають «зеленій» зоні карантину

Дві області України не відповідають «зеленій» зоні карантину
У двох областях України один з показників не відповідає зеленій зоні карантину. Йдеться про динаміку госпіталізацій хворих з підтвердженим чи підозрою на COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, динаміка рівня госпіталізацій підвищена у Рівненській та Полтавській областях. Зокрема, у Полтавській області цей показник не відповідає зеленій зоні протягом трьох днів. Станом на 15 серпня він становить - 64 %. Два дні раніше він складав – 51,9% та 58,8%.

У Рівненській області показник госпіталізацій підвищений протягом 2-х днів. У порівнянні з попереднім днем, рівень госпіталізай покращився. 15 серпня було 51,5%, а раніше – 56,7%.

Зазначимо, загальна кількість госпіталізованих з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, наразі усі регіони Україні офіційно - у зеленій зоні епідемічної небезпеки.

Фото - ілюстративне

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Теги: карантин, показники, МОЗ
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