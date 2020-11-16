Приставляв рушницю до серця: з'явилося відео з камер спостереження в момент смерті мера Кривого Рогу
Сьогодні, 12:02
У мережі з'явилося відео з камер відеоспостереження у будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого вчора, 15 серпня, знайшли застреленим.
Як повідомляє УНІАН з посиланням на Telegram-канал Репортер UA, на записі чітко видно, що в останні хвилини свого життя покійний знаходиться вдома один. Він ходить по коридору з карабіном в руках, багато курить, з кимось переписується по телефону. Довго сидить, потім приставляє зброю до тулуба і стріляє (в цей момент кішка відстрибує). Після цього проходить близько 10 метрів і вивалюється з вхідних дверей.
"Питання з вбивством мера Павлова відходить на другий план. Подробиці обіцяють оприлюднити сьогодні о 10:00 на брифінгу МВС", - йдеться у підписі до відео.
Як зазначають ЗМІ, час і дата на камерах збиті. У середині відео вирізаний фрагмент.
Пізніше з'явилося відео моменту пострілу з коментарями правоохоронців.
"Зняли відео з камер спостереження, де чітко видно, як загиблий мер ходить по будинку з рушницею, приставляв собі її до серця, приміряючись, відставляючи і знову приміряючи. Потім на відео видно, як він вставив один патрон", - пише видання.
Зазначається, що сусід мера чув постріл о 6:37. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала приблизно в цей час.
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Як повідомляє УНІАН з посиланням на Telegram-канал Репортер UA, на записі чітко видно, що в останні хвилини свого життя покійний знаходиться вдома один. Він ходить по коридору з карабіном в руках, багато курить, з кимось переписується по телефону. Довго сидить, потім приставляє зброю до тулуба і стріляє (в цей момент кішка відстрибує). Після цього проходить близько 10 метрів і вивалюється з вхідних дверей.
"Питання з вбивством мера Павлова відходить на другий план. Подробиці обіцяють оприлюднити сьогодні о 10:00 на брифінгу МВС", - йдеться у підписі до відео.
Як зазначають ЗМІ, час і дата на камерах збиті. У середині відео вирізаний фрагмент.
Пізніше з'явилося відео моменту пострілу з коментарями правоохоронців.
"Зняли відео з камер спостереження, де чітко видно, як загиблий мер ходить по будинку з рушницею, приставляв собі її до серця, приміряючись, відставляючи і знову приміряючи. Потім на відео видно, як він вставив один патрон", - пише видання.
Зазначається, що сусід мера чув постріл о 6:37. Судово-медична експертиза встановила, що смерть настала приблизно в цей час.
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Коментарі 1
Не стиковка,по-перше,ніде не видно як він приміряє рушницю,як ви виразились,у нього в лівій руці завжди телефон і карабін не зручно розвернути і ніде не видно,а по-друге,з кішко розбіжності в 1год.10хв.І якби це було б так,то кішка не відстребнула від пострілу,а миттєво перелякана б втікла,а не відстребнула.
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