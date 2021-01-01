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У центрі Луцька після нічого дрифту залишилися сліди. ВІДЕО

У центрі Луцька після нічого дрифту залишилися сліди. ВІДЕО
На проспекті Волі невідомий дрифтер залишив сліди. Фото опублікували в одній із Facebook-спільнот.

У Луцьку на проспекті Волі вночі знищили дорожнє покриття дрифтом.

Згодом ІА Конкурент оприлюднило відео цього дійства.

Нагадаємо, на початку липня у Луцьку посеред білого дня камери відеоспостереження зафіксували
водія автомобіля Cadillac на іноземній реєстрації, який дрифтував. Також на Київському майдані чергове порушення правил дорожнього руху зафіксовали камери очевидців. Водій автомобіля влаштував дрифт на перехресті доріг.


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Теги: Луцьк, дрифт, дорога
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Коментарі 3
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То я надристував,син деріка маяківського ліцею.
Беха АЕ6093,а шо?
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а камери для чого? чи цей дрифтер особливий?
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Син деріка, Футбол надоїло грати, у JDM`щики подався?
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