У центрі Луцька після нічого дрифту залишилися сліди. ВІДЕО





У Луцьку на проспекті Волі вночі знищили дорожнє покриття дрифтом.



Згодом



Нагадаємо, на початку липня у Луцьку посеред білого дня камери відеоспостереження зафіксували

водія автомобіля Cadillac на іноземній реєстрації,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На проспекті Волі невідомий дрифтер залишив сліди. Фото опублікували в одній із Facebook-спільнот.У Луцьку на проспекті Волі вночі знищили дорожнє покриття дрифтом.Згодом ІА Конкурент оприлюднило відео цього дійства.Нагадаємо, на початку липня у Луцьку посеред білого дня камери відеоспостереження зафіксуваливодія автомобіля Cadillac на іноземній реєстрації, який дрифтував. Також на Київському майдані чергове порушення правил дорожнього руху зафіксовали камери очевидців. Водій автомобіля влаштував дрифт на перехресті доріг.

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