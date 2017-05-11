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Скейтери та шумні компанії: лучанка просить заборонити проводити дозвілля на Меморіалі Вічної Слави

Скейтери та шумні компанії: лучанка просить заборонити проводити дозвілля на Меморіалі Вічної Слави
У Луцьку на території Меморіалу Вічної Слави просять заборонити будь-які форми дозвілля у не відведених для цього місцях. Відповідне прохання у Єдиному реєстрі місцевих петицій зареєструвала Аліса Котюн.

За її словами, центральний обеліск використовують як спортивний майданчик для велосипедистів та скейтерів - для навчальних потреб.

"А найбільше шокує те, як молодь дозволяє собі сідати п’ятими точками на плити з іменами тих, хто віддав життя за країну. Ввечері починаються посиденьки на газоні великими шумними компаніями. Такі «зустрічі» тривають до ночі та часто супроводжуються алкоголем, а самі учасники посиденьок залишають після себе купи сміття та недопалки. Це хамство та недопустима неповага завдають неприємностей не тільки жителям району, а й тим, хто вирішив прийти та вшанувати пам'ять загиблих", - обурюється авторка.

Вона додає, що раніше Меморіал доглядали та не допускали жодних проявів неповаги до цього місця.

"Сумно зараз бачити, як молодь (і не тільки) своїми діями плюндрують пам’ять усіх загиблих. Звертаючись із цією петицією, я надіюсь, що на території Меморіалу Вічної Слави заборонять подібні дії. Крім того, потрібно наглядати за виконанням цих правил та передбачити відповідне покарання!" - пише Аліса Котюн.

Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, щоб за неї проголосувало не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.

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Теги: Луцьк, петиція, Меморіал
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