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Підліток родом з Волині, який випав з вікна в Рівному, вчинив самогубство

Підліток родом з Волині, який випав з вікна в Рівному, вчинив самогубство
У Рівному в суботу сталась трагедія – на вулиці Дубенська з вікна багатоповерхівки вистрибнув 16-річний хлопець, що родом з Волині. Медики, які прибули на місце, констатували смерть неповнолітнього. Після цього повідомили про подію до правоохоронних органів.

У поліції з цього приводу журналістам Рівне Медіа розповіли, що триває розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою «Самогубство».

Кіберполіцейські вилучили телефон у ноутбук загиблого.

«Встановлюються причина, чому він вчинив самогубство. Кіберполіцейські вилучили його телефон і ноутбук, щоби встановити, чи був він учасником «Груп смерті» - працюють над тим, аби підтвердити або спростувати це. Загиблому було 16 років, він житель міста Рівне, учень 11-го класу», - розповіла пресофіцерка Нацполіції Юлія Мозоль.

Фото - ілюстративне

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Теги: Рівне, школяр, самогубство
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