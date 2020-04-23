Підліток родом з Волині, який випав з вікна в Рівному, вчинив самогубство

вистрибнув 16-річний хлопець, що родом з Волині. Медики, які прибули на місце, констатували смерть неповнолітнього. Після цього повідомили про подію до правоохоронних органів.



У поліції з цього приводу журналістам



Кіберполіцейські вилучили телефон у ноутбук загиблого.



«Встановлюються причина, чому він вчинив самогубство. Кіберполіцейські вилучили його телефон і ноутбук, щоби встановити, чи був він учасником «Груп смерті» - працюють над тим, аби підтвердити або спростувати це. Загиблому було 16 років, він житель міста Рівне, учень 11-го класу», - розповіла пресофіцерка Нацполіції Юлія Мозоль.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному в суботу сталась трагедія – на вулиці Дубенська з вікна багатоповерхівкиМедики, які прибули на місце, констатували смерть неповнолітнього. Після цього повідомили про подію до правоохоронних органів.У поліції з цього приводу журналістам Рівне Медіа розповіли, що триває розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою «Самогубство».Кіберполіцейські вилучили телефон у ноутбук загиблого.«Встановлюються причина, чому він вчинив самогубство. Кіберполіцейські вилучили його телефон і ноутбук, щоби встановити, чи був він учасником «Груп смерті» - працюють над тим, аби підтвердити або спростувати це. Загиблому було 16 років, він житель міста Рівне, учень 11-го класу», - розповіла пресофіцерка Нацполіції

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію