Підліток родом з Волині, який випав з вікна в Рівному, вчинив самогубство
Сьогодні, 12:43
У Рівному в суботу сталась трагедія – на вулиці Дубенська з вікна багатоповерхівки вистрибнув 16-річний хлопець, що родом з Волині. Медики, які прибули на місце, констатували смерть неповнолітнього. Після цього повідомили про подію до правоохоронних органів.
У поліції з цього приводу журналістам Рівне Медіа розповіли, що триває розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою «Самогубство».
Кіберполіцейські вилучили телефон у ноутбук загиблого.
«Встановлюються причина, чому він вчинив самогубство. Кіберполіцейські вилучили його телефон і ноутбук, щоби встановити, чи був він учасником «Груп смерті» - працюють над тим, аби підтвердити або спростувати це. Загиблому було 16 років, він житель міста Рівне, учень 11-го класу», - розповіла пресофіцерка Нацполіції Юлія Мозоль.
Фото - ілюстративне
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У поліції з цього приводу журналістам Рівне Медіа розповіли, що триває розслідування за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з поміткою «Самогубство».
Кіберполіцейські вилучили телефон у ноутбук загиблого.
«Встановлюються причина, чому він вчинив самогубство. Кіберполіцейські вилучили його телефон і ноутбук, щоби встановити, чи був він учасником «Груп смерті» - працюють над тим, аби підтвердити або спростувати це. Загиблому було 16 років, він житель міста Рівне, учень 11-го класу», - розповіла пресофіцерка Нацполіції Юлія Мозоль.
Фото - ілюстративне
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