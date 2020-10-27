У Луцьку вночі п'яний водій влетів в електроопору

У Луцьку водій в стані сп’яніння вчинив ДТП в ніч на 15 серпня. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.ДТП сталася на вулиці Архітектора Метельницького. Поліцейські встановили, що водій, керуючи транспортним засобом Volkswagen Touran, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.Окрім цього, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — позитивний.На щастя, в дорожньо-транспортній пригоді ніхто не травмувався.Тож на 59-річного чоловіка патрульні скали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп‘яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.