У Луцьку вночі п'яний водій влетів в електроопору
Сьогодні, 12:50
У Луцьку водій в стані сп’яніння вчинив ДТП в ніч на 15 серпня. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
ДТП сталася на вулиці Архітектора Метельницького. Поліцейські встановили, що водій, керуючи транспортним засобом Volkswagen Touran, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.
Окрім цього, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — позитивний.
На щастя, в дорожньо-транспортній пригоді ніхто не травмувався.
Тож на 59-річного чоловіка патрульні скали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп‘яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.
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ДТП сталася на вулиці Архітектора Метельницького. Поліцейські встановили, що водій, керуючи транспортним засобом Volkswagen Touran, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.
Окрім цього, у водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — позитивний.
На щастя, в дорожньо-транспортній пригоді ніхто не травмувався.
Тож на 59-річного чоловіка патрульні скали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп‘яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 139 (Пошкодження шляхів, залізничних переїздів, інших шляхових споруд) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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