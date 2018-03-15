У Instagram шахраї блокують акаунти за гроші: як це працює



Відзначають, що блокувальники акаунтів зловживають політикою Instagram, пов'язаною із забороною видавати себе за іншу особу. Вони також можуть використовувати фейкові скарги на порушення прав інтелектуальної власності.



Експерти підозрюють, що справа може бути в змові між такими шахраями і сервісами. Так, якщо чийсь аккаунт заблокували, то жертві потрібно заплатити ще і за його відновлення.За словами телеком-експерта Романа Химича, в Instagram наразі зареєстровані 15 млн українців, але теоретично ця проблема може торкнутися будь-кого. Мережа вже довгий час бореться з блокуваннями акаунтів.



При цьому бувають й інші різні схеми. Наприклад, шахраї можуть заблокувати сторінку, а натомість вимагати певну суму за відновлення доступу.

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