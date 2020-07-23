Вологий атмосферний фронт: де гримітимуть грози в Україні





Про це вона написала на своїй



У вівторок, 17 серпня, у західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів.



"У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку.

Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше", - пише Діденко.



У середу свіжіше повітря разом із дощами пошириться в східному напрямку. Теплі ночі ще триватимуть у південній частині й на сході України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Синоптик Наталя Діденко розповіла, що тиждень в Україні розпочинається спекою, але до західних областей прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів, ще й зниження температури повітря.Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.У вівторок, 17 серпня, у західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів."У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку.Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше", - пише Діденко.У середу свіжіше повітря разом із дощами пошириться в східному напрямку. Теплі ночі ще триватимуть у південній частині й на сході України.

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