Вологий атмосферний фронт: де гримітимуть грози в Україні
Сьогодні, 13:10
Синоптик Наталя Діденко розповіла, що тиждень в Україні розпочинається спекою, але до західних областей прийде вологий атмосферний фронт північно-західного циклону Luciano, який принесе, окрім грозових дощів, ще й зниження температури повітря.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
У вівторок, 17 серпня, у західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів.
"У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку.
Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше", - пише Діденко.
У середу свіжіше повітря разом із дощами пошириться в східному напрямку. Теплі ночі ще триватимуть у південній частині й на сході України.
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Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
У вівторок, 17 серпня, у західних областях пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, спека послабне до +23+28 градусів.
"У середу спека почне задкувати і вже свіжіше повітря разом із цим фронтом, а, відповідно, й дощами, пошириться у східному напрямку.
Хоча саме східні області України триматимуть високі люті градуси найдовше", - пише Діденко.
У середу свіжіше повітря разом із дощами пошириться в східному напрямку. Теплі ночі ще триватимуть у південній частині й на сході України.
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