Чому люди вірять у гороскопи і забобони: відповідь луцького священника





Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» на



«На мою дуку, це все є пошуки Бога, пошуки чогось вищого. Та сама йога – це насправді релігія. Астрологія, нумерологія – науки, пізнаючи які, ти пізнаєш творця. Коли Ісус Христос народився, то три волхви вивчали зорі. І якщо вони це чесно роблять, то зоря до кого приводила? Вони побачили у небі особливу зорю, яка привела їх до Господа Ісуса Христа», – розповів Віктор Михалевич.



Він каже, що сам у гороскопи не вірить, хоч раніше їх і читав.



«Раніше читав гороскопи і в якийсь момент, коли ще в семінарії навчався, помітив таку річ. Я їхав на навчання і дивився на номери на машинах, стовпах, будинках, і вони мені здавалися якимись нехорошими. Я відвертав обличчя, бо думав, буде нещастя. А потім вже очима вишукував той номер. Я пішов до свого духівника на сповідь, бо відчув залежним себе від цього», – згадує священник.



За його словами, духівник розповів, що цифри самі по собі загрози жодної не мають, важливо – як людина до цього всього ставиться.



«Якщо у мене є страх чогось, певне хвилювання чи очікування чогось поганого, то цього треба позбутися завчасно. Це називається суєвір’я, тобто порожня віра. У важливі моменти життя вона не допоможе. Ні кіт, ні порожні відра, ні правильно розставлені вазони. Тобі допоможе тільки живий Господь Бог. І от коли ти заповнюєш це порожнє місце знаннями, тоді все стає на свої місця. І ти просто розумієш, що це звичайний котик, а не якась проблема. А якщо людина продовжує вірити, то зла сила відчуває ці вібрації, ці низькі частоти страху, недовіри і починає це використовувати проти тебе», – застерігає Віктор Михалевич.



«Тому ці речі, на мою думку, треба навчитися присвячувати Богові. Це пошуки Бога, скоріше за все – от і все», – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віра людини у гороскопи та різні забобони – це її пошуки Бога, вважає луцький священник Віктор Михалевич. Таку віру він називає суєвір’ям, тобто порожньою вірою, на місце якої рано чи пізно приходить віра у Бога.Про це він сказав у програмі «Духовна абетка» на 12 каналі «На мою дуку, це все є пошуки Бога, пошуки чогось вищого. Та сама йога – це насправді релігія. Астрологія, нумерологія – науки, пізнаючи які, ти пізнаєш творця. Коли Ісус Христос народився, то три волхви вивчали зорі. І якщо вони це чесно роблять, то зоря до кого приводила? Вони побачили у небі особливу зорю, яка привела їх до Господа Ісуса Христа», – розповів Віктор Михалевич.Він каже, що сам у гороскопи не вірить, хоч раніше їх і читав.«Раніше читав гороскопи і в якийсь момент, коли ще в семінарії навчався, помітив таку річ. Я їхав на навчання і дивився на номери на машинах, стовпах, будинках, і вони мені здавалися якимись нехорошими. Я відвертав обличчя, бо думав, буде нещастя. А потім вже очима вишукував той номер. Я пішов до свого духівника на сповідь, бо відчув залежним себе від цього», – згадує священник.За його словами, духівник розповів, що цифри самі по собі загрози жодної не мають, важливо – як людина до цього всього ставиться.«Якщо у мене є страх чогось, певне хвилювання чи очікування чогось поганого, то цього треба позбутися завчасно. Це називається суєвір’я, тобто порожня віра. У важливі моменти життя вона не допоможе. Ні кіт, ні порожні відра, ні правильно розставлені вазони. Тобі допоможе тільки живий Господь Бог. І от коли ти заповнюєш це порожнє місце знаннями, тоді все стає на свої місця. І ти просто розумієш, що це звичайний котик, а не якась проблема. А якщо людина продовжує вірити, то зла сила відчуває ці вібрації, ці низькі частоти страху, недовіри і починає це використовувати проти тебе», – застерігає Віктор Михалевич.«Тому ці речі, на мою думку, треба навчитися присвячувати Богові. Це пошуки Бога, скоріше за все – от і все», – додав він.

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