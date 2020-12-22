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Як працюватимуть банки і пошта в Україні під час вихідних до Дня Незалежності

Як працюватимуть банки і пошта в Україні під час вихідних до Дня Незалежності
Україна 24 серпня буде відзначати День Незалежності, тому в період з 22 по 24 число в країні будуть офіційні вихідні. Нацбанк переніс робочий день з 23 серпня (понеділок) на 28 серпня (субота). Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Так, міжбанківські перекази через систему електронних платежів (СЕП) 28 серпня будуть здійснюватися датою того ж дня. У свою чергу з 21 до 24 серпня перекази через СЕП будуть здійснюватися датою банківського дня 25 серпня.

При цьому 23 серпня банки (в разі необхідності) можуть проводити касові операції. Крім того, вони повинні забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

"Нова пошта" також визначилася з графіком роботи на вихідні. Так, 22 і 23 серпня відділення і кур'єрська доставка української компанії працюватимуть за своїм звичайним графіком. 24 серпня "Нова пошта" буде працювати за графіком суботи – з 9:00 до 17:00 – 18:00. Однак такий графік буде не у всіх відділень.

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Теги: банки, Нова пошта, вихідні, графік
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