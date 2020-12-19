У центрі Луцька відбудеться «вишиваний» флешмоб
Сьогодні, 14:05
Лучан та гостей міста запрошують на флешмоб "Українська вишиванка", що відбудеться з нагоди Дня Незалежності України.
Про це інформує Департамент молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.
Флешмоб відбудеться 24 серпня о 12:00 на Театральному майдані Луцька. Дрескод - вишиванка.
"Давайте покажемо один одному та всім, що наша сила в єдності! Що ми - народ сильний духом, з багатою історією та культурою, національними традиціями", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Департамент молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.
Флешмоб відбудеться 24 серпня о 12:00 на Театральному майдані Луцька. Дрескод - вишиванка.
"Давайте покажемо один одному та всім, що наша сила в єдності! Що ми - народ сильний духом, з багатою історією та культурою, національними традиціями", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО
Сьогодні, 14:29
На Тернопільщині загадково зникла жінка з 2 синами
Сьогодні, 14:18
У центрі Луцька відбудеться «вишиваний» флешмоб
Сьогодні, 14:05
У луцькому дворі по-новому облаштують спортивний майданчик
Сьогодні, 13:35