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У центрі Луцька відбудеться «вишиваний» флешмоб

У центрі Луцька відбудеться «вишиваний» флешмоб
Лучан та гостей міста запрошують на флешмоб "Українська вишиванка", що відбудеться з нагоди Дня Незалежності України.

Про це інформує Департамент молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.

Флешмоб відбудеться 24 серпня о 12:00 на Театральному майдані Луцька. Дрескод - вишиванка.

"Давайте покажемо один одному та всім, що наша сила в єдності! Що ми - народ сильний духом, з багатою історією та культурою, національними традиціями", - йдеться у повідомленні.

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Теги: флешмоб, Луцьк, вишиванка
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