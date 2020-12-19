У центрі Луцька відбудеться «вишиваний» флешмоб

Лучан та гостей міста запрошують на флешмоб "Українська вишиванка", що відбудеться з нагоди Дня Незалежності України.Про це інформує Департамент молоді та спорту Луцької міської ради у фейсбуці.Флешмоб відбудеться 24 серпня о 12:00 на Театральному майдані Луцька. Дрескод - вишиванка."Давайте покажемо один одному та всім, що наша сила в єдності! Що ми - народ сильний духом, з багатою історією та культурою, національними традиціями", - йдеться у повідомленні.