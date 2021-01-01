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На Тернопільщині загадково зникла жінка з 2 синами

На Тернопільщині загадково зникла жінка з 2 синами
У с. Біла, що під Тернополем, зникла 27-річна мати з двома синами, віком 6 та 10 років. Вони ввечері, 15 серпня, вийшли з дому та не повернулись.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Зниклу жінку звати Ольга Онищук. Її синів - Олександр та Михайло. Зріст зниклої жінки 160 см. Вона худорлявої статури, очі карі, темне коротке волосся. Була одягнена у чорні спортивні штани та синю футболку.
На Тернопільщині загадково зникла жінка з 2 синами


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Теги: розшук, Тернопільська область
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