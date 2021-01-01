На Тернопільщині загадково зникла жінка з 2 синами
Сьогодні, 14:18
У с. Біла, що під Тернополем, зникла 27-річна мати з двома синами, віком 6 та 10 років. Вони ввечері, 15 серпня, вийшли з дому та не повернулись.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Зниклу жінку звати Ольга Онищук. Її синів - Олександр та Михайло. Зріст зниклої жінки 160 см. Вона худорлявої статури, очі карі, темне коротке волосся. Була одягнена у чорні спортивні штани та синю футболку.
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Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
Зниклу жінку звати Ольга Онищук. Її синів - Олександр та Михайло. Зріст зниклої жінки 160 см. Вона худорлявої статури, очі карі, темне коротке волосся. Була одягнена у чорні спортивні штани та синю футболку.
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