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Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО

Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО
У селі Хобултова Зимнівської громади у ніч з 15-го на 16-те серпня вирував буревій. Про це пише БУГ.

Внаслідок негоди на деяких хатах позривало покрівлю, повалило дерева, пообривало лінії електропередач – люди лишилися без світла.

Наслідки усувають рятувальники, працівники Волиньобленерго, а також місцеві мешканці власними тракторами відсувають дерева з проїжджої частини.

Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО
Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО
Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО
Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО

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Теги: негода, буревій, Зимнівська громада
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