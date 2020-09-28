Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО





Внаслідок негоди на деяких хатах позривало покрівлю, повалило дерева, пообривало лінії електропередач – люди лишилися без світла.



Наслідки усувають рятувальники, працівники Волиньобленерго, а також місцеві мешканці власними тракторами відсувають дерева з проїжджої частини.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Хобултова Зимнівської громади у ніч з 15-го на 16-те серпня вирував буревій. Про це пише БУГ. Внаслідок негоди на деяких хатах позривало покрівлю, повалило дерева, пообривало лінії електропередач – люди лишилися без світла.Наслідки усувають рятувальники, працівники Волиньобленерго, а також місцеві мешканці власними тракторами відсувають дерева з проїжджої частини.

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