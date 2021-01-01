В Україні суттєво зросли ціни на оренду квартир





Про це свідчить аналітика "OLX Нерухомість", пише



"Якщо минулого року, після першого локдауну й до осені, ціни на оренду нерухомості в столиці знизилися на 6-9%, то у 2021-му ситуація інша: ціни на житло зростають. Порівняно з квітнем довготривала оренда у Києві подорожчала на 3%", - йдеться у повідомленні.



За даними сервісу, у Києві зафіксовано найбільший перепад цін на оренду квартир. Середні ціни на однокімнатні квартири в столиці варіюються в середньому від 7 тис. грн до 16 тис. грн, на двокімнатні - 8-30 тис. грн, трикімнатні - 11-55,7 тис. грн. Найвищі показники зберігають квартири в Печерському районі, де ціни на 23% більші, ніж навесні. При цьому найнижчі ціни на оренду квартир зберігаються в Деснянському районі: 7 тис. грн - однокімнатні, 8 тис. грн - двокімнатні, 11 тис. грн - трикімнатні.



Згідно з аналітичними даними, в Харкові найдешевше орендне житло пропонують в Індустріальному, Немишлянському, Новобаварському та Московському районах, де ціни на однокімнатні квартири становлять 5-5,5 тис. грн, двокімнатні - 6-7 тис. грн, трикімнатні - 7-9 тис. грн. При цьому найвищі ціни зберігаються в Шевченківському районі - в середньому на 50% вище, ніж у віддалених житлових масивах.



У Дніпрі середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 5-8 тис. грн, двокімнатної - 6-12 тис. грн, трикімнатної - 7-13 тис. грн. Найнижчі ціни зафіксовано в Самарському районі: 4, 5 і 8 тис. грн відповідно.



За даними компанії, у Львові спостерігається найменша різниця вартості оренди між квартирами в центральних і віддалених районах. Так, ціни на оренду однокімнатної квартири варіюються в межах 7-8 тис. грн, двокімнатної - 8-10 тис. грн, трикімнатної - 8,5-12,5 тис. грн.



Зазначається, що в Одесі зафіксовано найнижчі ціни довгострокової оренди серед міст-мільйонників. Це пов'язано зі спадом туристичного сезону. Так, середні ціни на оренду однокімнатної квартири становлять 5,5-7 тис. грн, двокімнатної - 6-8,5 тис. грн, трикімнатної - 7-9,5 тис. грн.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні початку навчального року ціни на оренду квартир у Києві, Харкові, Дніпрі в серпні 2021 року зросли в середньому на 3% у порівнянні з весною, в Одесі - на 5%, у Львові - на 2%.Про це свідчить аналітика "OLX Нерухомість", пише "Уніан" "Якщо минулого року, після першого локдауну й до осені, ціни на оренду нерухомості в столиці знизилися на 6-9%, то у 2021-му ситуація інша: ціни на житло зростають. Порівняно з квітнем довготривала оренда у Києві подорожчала на 3%", - йдеться у повідомленні.За даними сервісу, у Києві зафіксовано найбільший перепад цін на оренду квартир. Середні ціни на однокімнатні квартири в столиці варіюються в середньому від 7 тис. грн до 16 тис. грн, на двокімнатні - 8-30 тис. грн, трикімнатні - 11-55,7 тис. грн. Найвищі показники зберігають квартири в Печерському районі, де ціни на 23% більші, ніж навесні. При цьому найнижчі ціни на оренду квартир зберігаються в Деснянському районі: 7 тис. грн - однокімнатні, 8 тис. грн - двокімнатні, 11 тис. грн - трикімнатні.Згідно з аналітичними даними, в Харкові найдешевше орендне житло пропонують в Індустріальному, Немишлянському, Новобаварському та Московському районах, де ціни на однокімнатні квартири становлять 5-5,5 тис. грн, двокімнатні - 6-7 тис. грн, трикімнатні - 7-9 тис. грн. При цьому найвищі ціни зберігаються в Шевченківському районі - в середньому на 50% вище, ніж у віддалених житлових масивах.У Дніпрі середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 5-8 тис. грн, двокімнатної - 6-12 тис. грн, трикімнатної - 7-13 тис. грн. Найнижчі ціни зафіксовано в Самарському районі: 4, 5 і 8 тис. грн відповідно.За даними компанії, у Львові спостерігається найменша різниця вартості оренди між квартирами в центральних і віддалених районах. Так, ціни на оренду однокімнатної квартири варіюються в межах 7-8 тис. грн, двокімнатної - 8-10 тис. грн, трикімнатної - 8,5-12,5 тис. грн.Зазначається, що в Одесі зафіксовано найнижчі ціни довгострокової оренди серед міст-мільйонників. Це пов'язано зі спадом туристичного сезону. Так, середні ціни на оренду однокімнатної квартири становлять 5,5-7 тис. грн, двокімнатної - 6-8,5 тис. грн, трикімнатної - 7-9,5 тис. грн.

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