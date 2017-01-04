На Волині чоловік «здав» патрульним п'яного водія. ВІДЕО

На автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) у с. Затурці, 15 серпня до патрульних звернувся небайдужий водій та повідомив, що помітив транспортний засіб ВАЗ 212140, керманич якого перебуває в стані сп’яніння.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні оперативно виявили та зупинили вказаний автомобіль. За кермом перебував 51-річний чоловік у якого помітили ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з порожнини рота та порушення координації рухів.Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, він відмовився в присутності двох свідків.Тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, відсторонили від керування та вилучили посвідчення водія.