На Волині чоловік «здав» патрульним п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
На автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) у с. Затурці, 15 серпня до патрульних звернувся небайдужий водій та повідомив, що помітив транспортний засіб ВАЗ 212140, керманич якого перебуває в стані сп’яніння.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні оперативно виявили та зупинили вказаний автомобіль. За кермом перебував 51-річний чоловік у якого помітили ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з порожнини рота та порушення координації рухів.
Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, він відмовився в присутності двох свідків.
Тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, відсторонили від керування та вилучили посвідчення водія.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні оперативно виявили та зупинили вказаний автомобіль. За кермом перебував 51-річний чоловік у якого помітили ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з порожнини рота та порушення координації рухів.
Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, він відмовився в присутності двох свідків.
Тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, відсторонили від керування та вилучили посвідчення водія.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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