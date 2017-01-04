вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині чоловік «здав» патрульним п'яного водія. ВІДЕО

На Волині чоловік «здав» патрульним п'яного водія. ВІДЕО
На автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) у с. Затурці, 15 серпня до патрульних звернувся небайдужий водій та повідомив, що помітив транспортний засіб ВАЗ 212140, керманич якого перебуває в стані сп’яніння.

Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні оперативно виявили та зупинили вказаний автомобіль. За кермом перебував 51-річний чоловік у якого помітили ознаки алкогольного сп’яніння: запах алкоголю з порожнини рота та порушення координації рухів.

Пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціального технічного засобу чи у медичному закладі, він відмовився в присутності двох свідків.

Тож на нього склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП, відсторонили від керування та вилучили посвідчення водія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: патрульна поліція, п'яний водій, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Імунолог пояснив, які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними
Сьогодні, 15:04
В Україні суттєво зросли ціни на оренду квартир
Сьогодні, 14:50
На Волині чоловік «здав» патрульним п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО
Сьогодні, 14:29
На Тернопільщині загадково зникла жінка з 2 синами
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
За кермом Dodge у Луцьку спіймали п’яного бізнесмена За кермом Dodge у Луцьку спіймали п’яного бізнесмена
04 січень, 2017, 12:57
П’яний водій на Волині влаштував перегони з патрульними П’яний водій на Волині влаштував перегони з патрульними
14 листопад, 2016, 13:25
П'яного водія ВМW X5 зупинили за перевищення швидкості і виявили підроблені документи П'яного водія ВМW X5 зупинили за перевищення швидкості і виявили підроблені документи
13 серпень, 14:15
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції за 200 євро На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції за 200 євро
12 серпень, 11:47
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька горить завод. ВІДЕО
Сьогодні, 15:08
 0
Імунолог пояснив, які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними
Сьогодні, 15:04
 0
В Україні суттєво зросли ціни на оренду квартир
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині чоловік «здав» патрульним п'яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 14:47
 0
Люди лишилися без світла: на Волині вирував буревій. ФОТО
Сьогодні, 14:29
 0
Медіа
відео
1/8