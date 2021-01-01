Імунолог пояснив, які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними
Сьогодні, 15:04
Щеплення проти коронавірусу кожна людина переносить по-своєму: в одних воно проходить безсимптомно, а в інших супроводжується погіршенням самопочуття. Іноді "побічки" дуже неприємні, а є й такі, які вважаються цілком нормальними.
Про це пише "Обозреватель".
Серед них, наприклад, біль у місці уколу, запаморочення, втома. На це вказав лікар-імунолог Федір Лапій, коментар якого опублікували в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
За його словами, хвилюватися не потрібно, якщо після вакцинації проти COVID-19 з’явилися:
почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
лихоманка чи озноб;
головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;
нудота;
втомлюваність;
сонливість чи безсоння;
запаморочення.
Імунолог Лапій, який також очолює національну технічну групу експертів із питань імунопрофілактики, підкреслив, що такі реакції – нормальні й зазвичай проходять за кілька днів.
А ось у разі, якщо такі побічні ефекти не минули або людина почувається ще гірше, фахівець порадив звертатися до сімейного лікаря.
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Про це пише "Обозреватель".
Серед них, наприклад, біль у місці уколу, запаморочення, втома. На це вказав лікар-імунолог Федір Лапій, коментар якого опублікували в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).
За його словами, хвилюватися не потрібно, якщо після вакцинації проти COVID-19 з’явилися:
почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;
лихоманка чи озноб;
головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;
нудота;
втомлюваність;
сонливість чи безсоння;
запаморочення.
Імунолог Лапій, який також очолює національну технічну групу експертів із питань імунопрофілактики, підкреслив, що такі реакції – нормальні й зазвичай проходять за кілька днів.
А ось у разі, якщо такі побічні ефекти не минули або людина почувається ще гірше, фахівець порадив звертатися до сімейного лікаря.
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