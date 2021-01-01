Імунолог пояснив, які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними





Про це



Серед них, наприклад, біль у місці уколу, запаморочення, втома. На це вказав лікар-імунолог Федір Лапій, коментар якого опублікували в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).



За його словами, хвилюватися не потрібно, якщо після вакцинації проти COVID-19 з’явилися:



почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;



лихоманка чи озноб;



головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;



нудота;



втомлюваність;



сонливість чи безсоння;



запаморочення.



Імунолог Лапій, який також очолює національну технічну групу експертів із питань імунопрофілактики, підкреслив, що такі реакції – нормальні й зазвичай проходять за кілька днів.



А ось у разі, якщо такі побічні ефекти не минули або людина почувається ще гірше, фахівець порадив звертатися до сімейного лікаря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Щеплення проти коронавірусу кожна людина переносить по-своєму: в одних воно проходить безсимптомно, а в інших супроводжується погіршенням самопочуття. Іноді "побічки" дуже неприємні, а є й такі, які вважаються цілком нормальними.Про це пише "Обозреватель".Серед них, наприклад, біль у місці уколу, запаморочення, втома. На це вказав лікар-імунолог, коментар якого опублікували в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).За його словами, хвилюватися не потрібно, якщо після вакцинації проти COVID-19 з’явилися:почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;лихоманка чи озноб;головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;нудота;втомлюваність;сонливість чи безсоння;запаморочення.Імунолог Лапій, який також очолює національну технічну групу експертів із питань імунопрофілактики, підкреслив, що такі реакції – нормальні й зазвичай проходять за кілька днів.А ось у разі, якщо такі побічні ефекти не минули або людина почувається ще гірше, фахівець порадив звертатися до сімейного лікаря.

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