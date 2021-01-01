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Імунолог пояснив, які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними

Імунолог пояснив, які реакції на щеплення проти COVID-19 є нормальними
Щеплення проти коронавірусу кожна людина переносить по-своєму: в одних воно проходить безсимптомно, а в інших супроводжується погіршенням самопочуття. Іноді "побічки" дуже неприємні, а є й такі, які вважаються цілком нормальними.

Про це пише "Обозреватель".

Серед них, наприклад, біль у місці уколу, запаморочення, втома. На це вказав лікар-імунолог Федір Лапій, коментар якого опублікували в офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За його словами, хвилюватися не потрібно, якщо після вакцинації проти COVID-19 з’явилися:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м'язах або суглобах, біль у животі;

нудота;

втомлюваність;

сонливість чи безсоння;

запаморочення.

Імунолог Лапій, який також очолює національну технічну групу експертів із питань імунопрофілактики, підкреслив, що такі реакції – нормальні й зазвичай проходять за кілька днів.

А ось у разі, якщо такі побічні ефекти не минули або людина почувається ще гірше, фахівець порадив звертатися до сімейного лікаря.

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Теги: вакцинація, побічні реакції
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