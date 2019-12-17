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Поблизу Луцька горить завод. ВІДЕО

Поблизу Луцька горить завод. ВІДЕО
У селі Звірів Луцького району сталася пожежа на пелетному заводі.

Фото та відео надзвичайної події виклала у фейсбук-спільноті «Мій Звірів» Svitlana Semenjuk.

«У Звірові горить пелетний завод і шрот, працює 4 пожежних», – йдеться у дописі.

Як зазначив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речник ГУ ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров, на місці події працювало 4 пожежних машини. Працювали підрозділи з міста Луцька та Ківерців. На момент прибуття підрозділів горів дах будівлі. Наразі причини пожежі встановлюються.




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Теги: Звірів, пожежа, завод
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