Поблизу Луцька горить завод. ВІДЕО





Фото та відео надзвичайної події



«У Звірові горить пелетний завод і шрот, працює 4 пожежних», – йдеться у дописі.



Як зазначив у коментарі Володимир Нестеров, на місці події працювало 4 пожежних машини. Працювали підрозділи з міста Луцька та Ківерців. На момент прибуття підрозділів горів дах будівлі. Наразі причини пожежі встановлюються.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Звірів Луцького району сталася пожежа на пелетному заводі.Фото та відео надзвичайної події виклала у фейсбук-спільноті «Мій Звірів» Svitlana Semenjuk.«У Звірові горить пелетний завод і шрот, працює 4 пожежних», – йдеться у дописі.Як зазначив у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини речник ГУ ДСНС у Волинській області, на місці події працювало 4 пожежних машини. Працювали підрозділи з міста Луцька та Ківерців. На момент прибуття підрозділів горів дах будівлі. Наразі причини пожежі встановлюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію