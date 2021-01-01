Повернувся волинянин, який зник у лісі на дві доби
Сьогодні, 15:23
Зниклий володимирчанин Василь Чижук повернувся додому самотужки 16-го серпня вранці. Дві доби 68-річний чоловік перебував без їжі та води в лісі.
Про це пише БУГ.
Нагадаємо, чоловік 14 серпня пішов з дому і не повернувся. Він поїхав на своєму велосипеді в ліс збирати гриби.
За словами його рідних, пенсіонер загубив велосипед і не зміг самотужки знайти вихід з лісу. Дорогою чоловік зустрічав перехожих і просив про допомогу, проте ті проходили повз.
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Про це пише БУГ.
Нагадаємо, чоловік 14 серпня пішов з дому і не повернувся. Він поїхав на своєму велосипеді в ліс збирати гриби.
За словами його рідних, пенсіонер загубив велосипед і не зміг самотужки знайти вихід з лісу. Дорогою чоловік зустрічав перехожих і просив про допомогу, проте ті проходили повз.
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