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Повернувся волинянин, який зник у лісі на дві доби

Повернувся волинянин, який зник у лісі на дві доби
Зниклий володимирчанин Василь Чижук повернувся додому самотужки 16-го серпня вранці. Дві доби 68-річний чоловік перебував без їжі та води в лісі.

Про це пише БУГ.

Нагадаємо, чоловік 14 серпня пішов з дому і не повернувся. Він поїхав на своєму велосипеді в ліс збирати гриби.

За словами його рідних, пенсіонер загубив велосипед і не зміг самотужки знайти вихід з лісу. Дорогою чоловік зустрічав перехожих і просив про допомогу, проте ті проходили повз.


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Теги: розшук, Василь Чижук
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