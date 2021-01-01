Повернувся волинянин, який зник у лісі на дві доби

Василь Чижук повернувся додому самотужки 16-го серпня вранці. Дві доби 68-річний чоловік перебував без їжі та води в лісі.



Про це пише



Нагадаємо, чоловік



За словами його рідних, пенсіонер загубив велосипед і не зміг самотужки знайти вихід з лісу. Дорогою чоловік зустрічав перехожих і просив про допомогу, проте ті проходили повз.





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