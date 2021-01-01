На Волині поліція розшукує 30-річного злочинця





Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.



Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження) та переховується від органів дізнання.



Його прикмети: на вигляд - 30 років, середньої тілобудови, волосся коротке, світле.



Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо сповістити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.





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