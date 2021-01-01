вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліція розшукує 30-річного злочинця

На Волині поліція розшукує 30-річного злочинця
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують Сапожника Романа Миколайовича, 13 лютого 1991 року народження, жителя села Оздів Луцького району.

Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.

Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження) та переховується від органів дізнання.

Його прикмети: на вигляд - 30 років, середньої тілобудови, волосся коротке, світле.

Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо сповістити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, розшук, Волинь, злочинець
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Поблизу Луцька днями відкриють лавандове поле: як туди потрапити та яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі вперше відбувся чемпіонат України з крос-триатлону: як це було
Сьогодні, 16:10
На Тернопільщині під час матчу помер футболіст
Сьогодні, 15:55
На Волині поліція розшукує 30-річного злочинця
Сьогодні, 15:45
З луцького готелю стягнули кошти через незаконне користування приміщенням
Сьогодні, 15:35
Повернувся волинянин, який зник у лісі на дві доби
Сьогодні, 15:23
Схожі новини
У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі У Луцьку злочинця, який перебував у розшуку, затримали місцеві жителі
11 серпень, 11:56
На Волині розшукали зниклих дітей На Волині розшукали зниклих дітей
11 серпень, 09:53
На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка На Волині безвісти зникла 81-річна пенсіонерка
07 серпень, 13:53
Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина Розшукують безвісти зниклого 69-річного волинянина
03 серпень, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Їхали на виклик: на Прикарпатті автомобіль пожежників потрапив в ДТП
Сьогодні, 16:34
 0
У Ковелі вперше відбувся чемпіонат України з крос-триатлону: як це було
Сьогодні, 16:10
 0
На Тернопільщині під час матчу помер футболіст
Сьогодні, 15:55
 0
На Волині поліція розшукує 30-річного злочинця
Сьогодні, 15:45
 0
З луцького готелю стягнули кошти через незаконне користування приміщенням
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8