На Волині поліція розшукує 30-річного злочинця
Сьогодні, 15:45
Співробітники Луцького районного управління поліції розшукують Сапожника Романа Миколайовича, 13 лютого 1991 року народження, жителя села Оздів Луцького району.
Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження) та переховується від органів дізнання.
Його прикмети: на вигляд - 30 років, середньої тілобудови, волосся коротке, світле.
Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо сповістити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
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Про це інформують у пресслужбі поліції Волині.
Чоловіка обґрунтовано підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження) та переховується від органів дізнання.
Його прикмети: на вигляд - 30 років, середньої тілобудови, волосся коротке, світле.
Якщо вам відомо, де перебуває розшукуваний, просимо сповістити про це поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 0665403692, 0502328242 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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