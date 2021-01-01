На Тернопільщині під час матчу помер футболіст





Андрію Герасимчуку стало зле під час перерви між таймами. Команда вирішила його замінити, а колеги викликали швидку допомогу. До того часу, як приїхали медики, чоловік вже знепритомнів.



Бригада намагалася реанімувати Андрія. Медики здійснювали реанімаційні заходи близько двох годин, але врятувати його не змогли.



«Наш колега Андрій грав разом з нами у футбол більше 10 років. Останні роки він виходив на поле як захисник. Ніколи не мав проблем зі здоров'ям і завжди хотів грати й любив футбол», — розповідає представник футбольного клубу «Обрій-Ланівці» Андрій Засядко.



Чоловік каже, що сам не був на грі цієї неділі, але зі слів друзів знає, що Андрію Герасимчук стало зле після першого тайму.



«Гра розпочалася близько 12:50. Після першого тайму, коли гравці пішли на перерву, Андрій сказав, що більше не виходитиме на поле, бо йому недобре. Хлопці погодилися, а він пішов відпочити. Вже коли почався другий тайм, Андрій вийшов на вулицю з приміщення і знепритомнів, впав на траву. До нього одразу підбігли люди. Гравці зупинили матч і викликали швидку допомогу. Бригада прибула дуже швидко – за п'ять хвилин, бо знаходиться недалеко від стадіону. Медики більше півтори години проводили реанімацію на полі, бо не могли його перевезти в лікарню, поки він не буде подавати ознаки життя. Ніби вдавалося його повернути, але як тільки вони переставали реанімувати, то йому гіршало. В результаті, наш колега, друг помер», — говорить Андрій Засядко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 15 серпня, під час футбольного матчу між ФК «Обрій-Ланівці» та ФК «Красна Лука» у Ланівцях помер 29-річний футболіст. Про це пише ZAXID.NET.стало зле під час перерви між таймами. Команда вирішила його замінити, а колеги викликали швидку допомогу. До того часу, як приїхали медики, чоловік вже знепритомнів.Бригада намагалася реанімувати Андрія. Медики здійснювали реанімаційні заходи близько двох годин, але врятувати його не змогли.«Наш колега Андрій грав разом з нами у футбол більше 10 років. Останні роки він виходив на поле як захисник. Ніколи не мав проблем зі здоров'ям і завжди хотів грати й любив футбол», — розповідає представник футбольного клубу «Обрій-Ланівці»Чоловік каже, що сам не був на грі цієї неділі, але зі слів друзів знає, що Андрію Герасимчук стало зле після першого тайму.«Гра розпочалася близько 12:50. Після першого тайму, коли гравці пішли на перерву, Андрій сказав, що більше не виходитиме на поле, бо йому недобре. Хлопці погодилися, а він пішов відпочити. Вже коли почався другий тайм, Андрій вийшов на вулицю з приміщення і знепритомнів, впав на траву. До нього одразу підбігли люди. Гравці зупинили матч і викликали швидку допомогу. Бригада прибула дуже швидко – за п'ять хвилин, бо знаходиться недалеко від стадіону. Медики більше півтори години проводили реанімацію на полі, бо не могли його перевезти в лікарню, поки він не буде подавати ознаки життя. Ніби вдавалося його повернути, але як тільки вони переставали реанімувати, то йому гіршало. В результаті, наш колега, друг помер», — говорить Андрій Засядко.

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